Dibekli Bal Ormanı'nda İlk Bal Hasadı - Son Dakika
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Dibekli Bal Ormanı'nda İlk Bal Hasadı

Dibekli Bal Ormanı\'nda İlk Bal Hasadı
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Sinop'ta Dibekli Bal Ormanı'nda ilk bal hasadı yapıldı, arıcılık faaliyetleri destekleniyor.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Dibekli Bal Ormanı'nda ilk bal hasadı gerçekleştirildi. Haziran ayında hizmete açılan bal ormanında elde edilen ilk ürünler, arıcılık faaliyetleri açısından yüzleri güldürdü.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nün kırsal kalkınmayı desteklemek ve arıcılık faaliyetlerini geliştirmek amacıyla oluşturduğu Dibekli Bal Ormanı'nda sezonun ilk balı kovanlardan alındı. Doğal bitki çeşitliliğiyle arılar için verimli bir yaşam alanı sunan bölgede gerçekleştirilen hasat, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bal ormanlarının arıcılığın gelişmesine katkı sağladığını belirten yetkililer, bu alanların aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin korunması, doğal yaşamın desteklenmesi ve kırsal ekonominin güçlendirilmesi açısından önemli bir role sahip olduğunu ifade etti.

Dibekli Bal Ormanı'nda gerçekleştirilen ilk hasadın, sürdürülebilir ormancılık anlayışının somut sonuçlarından biri olduğuna dikkat çeken yetkililer, benzer projelerin yaygınlaştırılması için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Doğayla üretimi buluşturan bal ormanlarında başlayan hasat sezonunun, bölge arıcılığına ve yerel ekonomiye önemli katkılar sunması bekleniyor. Dibekli Bal Ormanı'nda elde edilen ilk bal, emek ve üretimin doğayla uyum içinde nasıl değer oluşturduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Sinop, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dibekli Bal Ormanı'nda İlk Bal Hasadı - Son Dakika

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