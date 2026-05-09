Didim Belediyesi'nin doğal ürünleri vatandaşla buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim Belediyesi'nin doğal ürünleri vatandaşla buluşuyor

Didim Belediyesi\'nin doğal ürünleri vatandaşla buluşuyor
09.05.2026 14:03  Güncelleme: 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi, doğal ve yerel ürünleri Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki satış ofisi ile semt pazarlarında halka sunarak, yerel üretimi destekliyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye tarafından üretilen doğal ve yerel ürünler, Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki satış ofisi ile semt pazarlarında vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Didim Belediyesi bünyesinde üretimi gerçekleştirilen doğal ve yerel ürünler, Cumhuriyet Kent Meydanı'nda bulunan Bitkisel Ürünler Satış Ofisi ile birlikte kentte kurulan pazar stantlarında vatandaşlarla buluşuyor. Belediyeye ait üretim alanlarında yetiştirilen tıbbi aromatik bitkiler, zeytin ve enginar ürünleri; üretimden hasada, işleme ve paketlemeye kadar uzman ekipler tarafından hazırlanıyor. Doğal üretim anlayışıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında ürünlerin hijyenik şartlarda işlenerek satışa sunulduğu belirtildi. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yerel üretimi destekleyen çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, doğal ve güvenilir ürünleri halkla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Gençay, belediyeye ait üretim alanlarında yetiştirilen ürünlerin hem yerel üretime katkı sunduğunu hem de vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağladığını kaydetti. Satış ofisi ve pazar stantlarında zeytin ve zeytinyağı, taze ve işlenmiş enginar ürünleri, lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, nane, melisa ve defne yağları ile kurutulmuş sebzeler, toz biber ve salça gibi birçok doğal ürün yer alıyor. Cumhuriyet Kent Meydanı'nda hizmet veren Bitkisel Ürünler Satış Ofisi'nin yanı sıra Cumartesi Pazarı ve Çarşamba Pazarı'nda kurulan stantlarda da belediye üretimi ürünlerin vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Didim Belediyesi'nin doğal ürünleri vatandaşla buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
82 bin liralık geri vites 82 bin liralık geri vites
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
Real Madrid’de neler oluyor Son görüntü ortalığı karıştırdı Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Kerem Fener’e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz

13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:34
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de çöl tozu etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak
12:10
Türkiye’den patlamayan ama yok eden füze Savaş tarihini değiştirecek
Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 14:05:37. #7.12#
SON DAKİKA: Didim Belediyesi'nin doğal ürünleri vatandaşla buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.