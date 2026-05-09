Didim Belediyesi\'nin doğal ürünleri vatandaşla buluşuyor

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye tarafından üretilen doğal ve yerel ürünler, Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki satış ofisi ile semt pazarlarında vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Didim Belediyesi bünyesinde üretimi gerçekleştirilen doğal ve yerel ürünler, Cumhuriyet Kent Meydanı'nda bulunan Bitkisel Ürünler Satış Ofisi ile birlikte kentte kurulan pazar stantlarında vatandaşlarla buluşuyor. Belediyeye ait üretim alanlarında yetiştirilen tıbbi aromatik bitkiler, zeytin ve enginar ürünleri; üretimden hasada, işleme ve paketlemeye kadar uzman ekipler tarafından hazırlanıyor. Doğal üretim anlayışıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında ürünlerin hijyenik şartlarda işlenerek satışa sunulduğu belirtildi. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yerel üretimi destekleyen çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, doğal ve güvenilir ürünleri halkla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Gençay, belediyeye ait üretim alanlarında yetiştirilen ürünlerin hem yerel üretime katkı sunduğunu hem de vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağladığını kaydetti. Satış ofisi ve pazar stantlarında zeytin ve zeytinyağı, taze ve işlenmiş enginar ürünleri, lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, nane, melisa ve defne yağları ile kurutulmuş sebzeler, toz biber ve salça gibi birçok doğal ürün yer alıyor. Cumhuriyet Kent Meydanı'nda hizmet veren Bitkisel Ürünler Satış Ofisi'nin yanı sıra Cumartesi Pazarı ve Çarşamba Pazarı'nda kurulan stantlarda da belediye üretimi ürünlerin vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi. - AYDIN