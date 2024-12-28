Dijital Dönüşüm, Müşteri Deneyimini Şekillendiriyor

Ekonomi

Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneğinin (MDYD) "Müşteri Deneyimi Yönetimi Araştırması"na göre, yapay zeka ve dijital dönüşüm odaklı iş modellerine geçiş, şirketlere rekabette avantaj sağlamak için kritik yol haritası sunacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik dalgalanmaların etkisiyle şirketler yeni değer yaratmaya yönelirken maliyet optimizasyonu ve teknoloji entegrasyonu, müşteri deneyimi stratejilerinin odak noktası haline geliyor.

MDYD'nin PwC Türkiye ve PRAGMA Araştırma işbirliğiyle gerçekleştirdiği Müşteri Deneyimi Yönetimi Araştırması, 2025'e yönelik dikkati çekici veriler sunuyor.

Araştırmaya göre, yapay zeka ve dijital dönüşüm odaklı iş modellerine geçiş, şirketlere rekabette avantaj sağlamak için kritik yol haritası sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MDYD Yönetim Kurulu Başkanı Banu Hızlı, 2025'in müşteri deneyimi yönetiminde köklü dönüşümlere sahne olacağını belirterek, firmaların değişen müşteri davranışlarına uyum sağlama ve yapay zekanın süreçlere entegrasyonu konularında adımlar atmasının kritik önem taşıdığını kaydetti.

Hızlı, bu sürecin yalnızca teknolojik yatırım değil, aynı zamanda çalışanların adaptasyon ve eğitim süreçleriyle bütünleşen bir dönüşüm olduğunu aktararak, "Teknolojiyi etkili şekilde iş süreçlerine entegre edemeyen firmalar, rekabette geri kalma riskiyle karşı karşıya. 2025'te müşteri davranışlarındaki değişimleri anlamaya ve bu beklentilere uygun stratejiler geliştirmeye odaklanan firmalar fark yaratacak." ifadelerini kullandı.

Müşteri beklentilerinin yeniden tanımlandığı bir döneme girildiğini ve bu dönüşümün esnek iş modelleriyle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Hızlı, yeni nesil çalışma modellerinin firmalara yalnızca operasyonel maliyetleri optimize etme fırsatı sunmayacağını, aynı zamanda müşteri ve çalışan memnuniyetini artıran sonuçlar sağlayacağını aktardı.

"Dijital kanalları etkili kullanamayan firmalar, pazar payı kaybıyla karşılaşacak"

Banu Hızlı, 2025'in yalnızca teknolojik gelişmelerin öne çıktığı bir dönem değil, aynı zamanda müşteri deneyiminin bütüncül yaklaşımla yeniden tanımlandığı bir yıl olacağının altını çizdi.

Hızlı, "Dijital kanalları etkili kullanamayan ve yapay zeka entegrasyonunu geciktiren, doğru stratejiler belirlemeyen firmalar, pazar payı kaybıyla karşılaşacak. Teknolojiye, insan kaynağına ve stratejik karar alma mekanizmalarına entegre şekilde yatırım yapan şirketler, rekabette öne geçerek 2025'in kazananları olacak. Şirketlerin 2025'te başarıyı yakalayabilmesi için bugünden harekete geçmesi, dijital dönüşümün ve müşteri deneyimi stratejilerinin merkezine yenilikçi, esnek ve insan odaklı yaklaşımlar koyması büyük önem taşıyor." yorumunu yaptı.