Dijital Dönüşüm Toplantısı Gaziantep\'te

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Dijital Dönüşüm Programı Tanıtım Toplantısı', Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Gaziantep OSB Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen toplantıda, Stratejik Hamle ve Öncelikli Yatırımlar Teşvikleri ele alındı. Toplantıya Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdür Yardımcısı Emre Dabak, OSB Başkanvekili Yaşar Erturhan ve OSB yöneticileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanları Emrullah Emen ve F. Emin Bacıoğlu, Gaziantep Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Karnabat, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile sanayiciler katıldı.

"Sürdürülebilir büyümenin temel şartı"

Gaziantep OSB Başkanvekili Yaşar Erturhan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, dijital dönüşümün önemine vurgu yaptı. Erturhan, "Sanayimizin geleceğini şekillendirecek en önemli başlıklardan birisi dijital dönüşümdür. Dünya üretim anlayışının köklü biçimde değiştiği bir dönemden geçmektedir. Teknolojinin hızla geliştiği, verinin stratejik bir değer kazandığı ve küresel rekabetin giderek arttığı günümüzde dijital dönüşüm artık bir tercih değil, sürdürülebilir büyümenin ve rekabet gücünün temel şartıdır. Üretimden lojistiğe, kalite kontrolden enerji yönetimine kadar her alanda dijital teknolojiler; verimliliği artırmakta, maliyetleri düşürmekte ve karar alma süreçlerini hızlandırmaktadır. Bu dönüşüme ayak uyduramayan işletmeler ise rekabet avantajlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır" dedi.

"Rekabet gücünü artıran stratejik bir dönüşüm"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin, yaklaşık bin 300 faal firması ve 300 bine ulaşan çalışanıyla ülkenin en büyük üretim merkezlerinden birisi olduğunu belirten Başkanvekili Erturhan, böylesine büyük bir üretim gücünün geleceğe güvenle taşınabilmesinin dijitalleşmeyi, verimliliği ve yüksek katma değerli üretimi esas alan bir anlayışla mümkün olacağını söyledi. Bu nedenle dijital dönüşümü yalnızca teknolojik bir yatırım olarak değil, rekabet gücümüzü artıran stratejik bir dönüşüm olarak gördüklerini ifade eden Erturhan, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak bu alandaki çalışmalarımıza uzun yıllardır devam ediyoruz. 2006 yılında Enerji SCADA ve uzaktan sayaç okuma sistemlerini devreye alarak enerji yönetimimizi dijitalleştirdik. 2016 yılında kurduğumuz veri merkezi ve fiber optik altyapıyla tüm hizmet binalarımızı tek merkezden yönetilebilir hale getirdik. Abone Bilgi Yönetim Sistemi ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi sayesinde abonelikten muhasebeye, imardan insan kaynaklarına kadar birçok süreci dijital ortama taşıyarak hizmet kalitesini artırırken önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağladık. Hedefimiz yalnızca çok üreten değil, aynı zamanda akıllı üreten, dijitalleşen ve teknoloji geliştiren bir Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi oluşturmaktır. Çünkü geleceğin rekabetini, daha akıllı üretenler kazanacaktır. Bugünkü programın amacı; firmalarımızın dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandırmak, Bakanlığımızın sunduğu teşvik ve destek mekanizmalarını tanıtmak, başarılı uygulamaları paylaşmak ve kamu ile özel sektör arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmektir. İnanıyorum ki bugün yapılacak sunumlar ve teknik değerlendirmeler, firmalarımızın yeni yatırım kararlarına ve dijital dönüşüm süreçlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Gaziantep, geçmişte olduğu gibi gelecekte de üretimin öncüsü olmaya devam edecektir. Bunu ise dijitalleşen, teknoloji geliştiren ve yüksek katma değer üreten sanayi anlayışıyla başaracaktır" ifadelerini kullandı.

Dijital Dönüşüm Programı kapsamında, OSB'deki işletmelerin mevcut altyapı ve yatırım planlarının değerlendirilerek, teşvik programından faydalanmak isteyen potansiyel firmalarla fikir alışverişi yapılırken, firmalara yönelik teknik gezi de gerçekleştirildi. Dijital Dönüşüm Programıyla ayrıca, kamu-özel sektör iş birliğinin geliştirilmesi de hedefleniyor. - GAZİANTEP