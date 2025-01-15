Dijital Dönüşüm Zirvesi İstanbul'da Yapıldı

Ekonomi

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ, Alibaba Cloud ile 14 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen ATP Alibaba Cloud Zirvesi'nde Türkiye'nin dijital dönüşüm potansiyelini ve bulut çözümlerinin sektörel etkilerini masaya yatırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, zirvede, Alibaba Cloud'un Türkiye'deki Edge Node Service (ENS) yatırımının tanıtımı yapıldı.

ATP Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Cinali ve Alibaba Cloud BAE & Türkiye Genel Müdürü James Wang'ın açılış konuşmalarıyla başlayan zirvede, dijital dönüşüm alanındaki örnek projeler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP CEO'su Cinali, Türkiye bulut pazarının geçen yıl 800 milyon dolar seviyesine ulaştığını, IDC verilerine göre pazarın üç yıl içinde 3 milyar dolara çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Cinali, Alibaba Cloud ile yapılan iş birliğiyle pazardaki büyümeyi hızlandırmayı ve Türk şirketlerinin rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Buluta sadece hizmet olarak bakmıyor, çözümlerimizle entegre ederek kısa bir sürede müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Türkiye'de hızlı bir şekilde yayılarak, iş ortakları yoluyla müşterilere ulaşacağız. Bu çerçevede ekosistem geliştirme çalışmaları, eğitim programları ve kanal yatırımlarımızla öncelikle iş ortaklarımızın yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Doğu ile Batı'nın geçiş noktası olduğuna vurgu yapan Cinali, tarihi İpekyolu ticareti için son derece önemli bu rotanın şimdi de teknoloji üretimiyle öne çıktığını ifade etti.

Cinali, Türkiye'nin çevresindeki ülkelerin de büyük bir potansiyel barındırdığını vurgulayarak, Alibaba Cloud ile yapılan bu iş birliğinin diğer ülkelerle e-köprüler kurulmasına yardımcı olacağını bildirdi.

Daha yüksek erişilebilirlikle bir yerel bir bulut ağı oluşturma hedefleniyor

Alibaba Cloud UAE & Türkiye Genel Müdürü James Wang de stratejik bir pazar olarak Türkiye'nin önemine dikkati çekti.

Wang, Türkiye ekonomisinin hızla büyüdüğünü, kendilerinin de ürün ve hizmetleriyle bu büyümeye katkı sağlamak istediklerini vurguladı.

Bulut servislerini globalde yaygınlaştırma ve yerel ihtiyaçları karşılama stratejisi doğrultusunda Türkiye'deki altyapı ve teknoloji yatırımlarını sürdüreceklerine dikkati çeken Wang, şunları kaydetti:

"Bu sayede müşterilerimiz Türkiye'deki ve tüm kıtalardaki, küresel altyapımız ve servislerimizden daha etkin bir şekilde faydalanma imkanına sahip olacaklar. Yerel depolama, bilgi işlem ve ağ olanaklarını kullanarak yerel düzenlemelere uyum sağlamak ve aynı zamanda küresel bulut servislerinden yararlanmak mümkün olacak. Bu şekilde, yerel müşterilerimizin Avrupa, Amerika, Çin, Mısır, İngiltere gibi birçok bölgedeki pazarlara erişmelerini ve büyümelerini destekleyebiliriz. ENS tanıtımının bir başlangıç olduğunu belirtmek istiyorum. Bu iş birliğiyle daha yüksek erişilebilirlikle bir yerel bir bulut ağı oluşturmaya devam edeceğiz."

ATP Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Murat Aras ise bulut dönüşümünün stratejik olarak çok iyi planlanması gereken bir süreç olduğunu ifade etti.

Aras, Alibaba Cloud'un, AI ve bulut teknolojileri konusunda ileride olduğunu hatırlatarak, "ATP olarak biz de BT ve dijital dönüşüm konularında kendimize çok güveniyoruz. Çin'de Alibaba Cloud konusunda deneyimli bir BT organizasyonumuz var. Uygulamalı yetkinliklere sahibiz." açıklamalarında bulundu.

Müşterilere fayda sağlayacak ve paradigmaları değiştirecek bir bulut dönüşümü için yalnızca teknoloji ve yetkinliklerin yeterli olmadığını vurgulayan Aras, şunları söyledi:

"Müşterilerin problemlerini de çok iyi anlamak gerekiyor. Bu noktada Alibaba Cloud ile yerel pazardaki büyüme stratejimizi tamamen kanal yapımız ve iş ortaklarımız üzerine kurduk. İş ortaklarımız müşterilerini ve problemlerini bizden çok daha iyi tanıyor. Nasıl çözümlere ihtiyaç duyduğunu bizden daha iyi biliyor. Stratejik olarak bu bilgiden, ATP'nin gücünden ve Alibaba Cloud'un ileri teknolojilerinden faydalanarak bulut dönüşümünü iş ortaklarımızla birlikte gerçekleştireceğiz."