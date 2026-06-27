Dijital İtibar Raporu 2025 Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Dijital İtibar Raporu 2025 Sonuçları Açıklandı

27.06.2026 12:20
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DİR-100 araştırmasında Türk Hava Yolları, Ülker ve Espressolab en öne çıkan markalar oldu.

Türkiye'nin dijital itibar sıralamasını belirleyen DİR-100 araştırmasının 2025 yılı sonuçları açıklandı. Teknoloji, havacılık ve gündelik tüketim sektörlerinin öne çıktığı listede Türk Hava Yolları, Ülker ve Espressolab dikkat çeken markalar arasında yer aldı.

Türkiye'nin dijital itibarı en yüksek markalarının belirlendiği DİR-100 (Dijital İtibar Raporu) araştırmasının sonuçları açıklandı. Türk Hava Yolları gibi şirketlerin ilk sıralarda yer aldığı listede Ülker, Espressolab, Türk Telekom, Togg ve Turkcell gibi farklı sektörlerden markalar da öne çıktı.

InBusiness dergisi ve 18.45 İletişim Ajansı iş birliğiyle hazırlanan araştırma, 1 Ocak - 31 Aralık 2025 döneminde markaların dijital platformlardaki performansını mercek altına aldı. Sosyal medya paylaşımlarından haber siteleri ve kullanıcı yorumlarına kadar geniş bir veri setinin analiz edildiği çalışmada markaların erişim gücü, konuşulma hacmi ve dijital itibar performansı değerlendirildi.

En çok konuşulan 10 marka

Araştırmanın öne çıkan bulgularından biri, en çok konuşulan 10 marka sıralaması oldu. Türk Hava Yolları'nın ardından Ülker, Espressolab, Türk Telekom, Togg, Tüpraş ve Turkcell bu listede yer aldı.

Sıralamada teknoloji ve havacılık sektörleri 300 milyonun üzerinde tahmini erişimle öne çıkarken gıda, telekomünikasyon, enerji ve perakende sektörlerinden markalar da listeye taşındı. Tüketiciyle doğrudan temas kuran sektör temsilcisi olarak listeye giren Espressolab ise en çok konuşulan markalar arasında 5. sıraya yerleşti.

Teknoloji, havacılık ve perakende zirvede

Araştırmanın genel tablosuna bakıldığında listenin tepesinde teknoloji ve havacılık sektörlerinin yer aldığı görülüyor. Türk Hava Yolları 82 puan DİR-100 skoruyla ilk üçün içerisinde yer alırken, ilk üç markanın tahmini erişimi 330 milyon ile 323 milyon arasında seyretti. Gıda ve perakende sektörü de listede belirleyici bir ağırlık taşıdı. Ülker 74 puanla dördüncü sıraya girdi.

Telekomünikasyon sektöründen Türk Telekom ve Turkcell sırasıyla 73 ve 71 puanla listeye taşınırken yerli otomotiv markası Togg 69 puanla dikkat çekti. Tüpraş ise 72 puanlık skoruyla enerji sektörünü üst sıralarda temsil etti.

Gündelik tüketim markaları dijitalde güçlü iz bıraktı

Araştırma sonuçları, tüketicilerle doğrudan ve düzenli temas kuran markaların dijital platformlarda daha yüksek görünürlük elde ettiğini ortaya koydu. Süpermarket kategorisinde Migros, hava yolu sektöründe Türk Hava Yolları, gıda kategorisinde ise Ülker yüksek erişim ve konuşulma hacimleriyle öne çıkan markalar arasında yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital İtibar Raporu 2025 Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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