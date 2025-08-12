Dijital Stok Finansmanı Dönemi Başladı - Son Dakika
Dijital Stok Finansmanı Dönemi Başladı

12.08.2025 11:03
TEB ve arabam.com, ikinci el araç satışında dijital stok finansmanı modeli geliştirdi.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile ikinci el araç alım-satım platformu arabam.com, tamamen dijital ve uçtan uca otomasyonla çalışan stok finansmanı modeli geliştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB ve arabam.com sektörde dijital dönüşüm açısından önemli bir adım atarak yenilikçi bir stok finansmanı modeline imza attı.

Sektörde stok finansmanı sürecini API üzerinden ilerleten yapı, ikinci el araç satışında finansman süreçlerini daha hızlı, daha güvenli ve daha az operasyonel yükle yönetme imkanı sunuyor. Bu sayede hem finans sektörü hem de otomotiv ekosistemi için daha entegre ve verimli bir çalışma modeli ortaya konulmuş oluyor.

Proje kapsamında banka ve firma sistemleri API'lar aracılığıyla birbirine bağlanarak, finansman talebini, onay sürecini ve kullandırım işlemlerini gerçek zamanlı olarak dijital ortamda saniyeler içerisinde gerçekleştirebiliyor.

Dijitalleşen stok finansmanı ile araç satışında yeni dönem

Türkiye'de 25 yıldır otomotiv sektöründe faaliyetlerine devam eden arabam.com ile geliştirilen yeni stok finansmanı modeli iş süreçlerini dijitalleştirerek hız, verimlilik ve kontrolü bir arada sunuyor.

Operasyonel yükten arındırılmış bu model sayesinde, firmayla banka sistemleri çevrim içi servisler üzerinden entegre çalışıyor. Bu entegrasyon sayesinde finansman talepleri çevrim içi servisler üzerinden iletilirken, değerlendirme ve onay süreçleri otomatik olarak yürütülüyor, stok finansmanı süreç işlemleri gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilip takip edilebiliyor.

Söz konusu entegrasyonla geleneksel yöntem ve prosedürler işletilmeden, tamamen dijital ve güvenli bir altyapı üzerinde çalışılabiliyor. Yeni sistem ayrıca stok devir hızını artırıyor ve stok finansmanı erişimini kolaylaştırarak iş ortaklarının büyüme süreçlerine ivme kazandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan, yeni dijital stok finansmanı modeliyle sektörün ihtiyaçlarına yenilikçi bir çözüm sunduklarını belirtti.

Yenidoğan, "Bu iş birliğiyle birlikte finans sektöründeki dijitalleşmeyi reel sektörle buluşturduk. İkinci el araç satışında stok talep ve ihtiyaçları gibi yüksek hacimli işlemlerin finansmanını tamamen otomatize ederek sektöre verimlilik, hız ve güven kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan da hayata geçirdikleri stok finansmanı modelinin hız, şeffaflık ve güven sağlarken kendilerine kaynak desteği de sunduğunu aktardı.???????

Kaynak: AA

