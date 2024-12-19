Dijital Tarım Dönüşümü - Son Dakika
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Ekonomi

Dijital Tarım Dönüşümü

Dijital Tarım Dönüşümü

GTB Başkanı Akıncı, dijital tarımın sürdürülebilirlik ve verimlilikteki rolünü vurguladı.

19.12.2024 15:50
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, tarımda dijital dönüşümün dünyada hızla geliştiğini belirterek, bu dönüşümün yalnızca verimliliği artırmakla kalmayıp, sürdürülebilir kalkınma adına büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

Dijitalleşmenin, özellikle iklim değişikliği gibi küresel sorunlar ışığında tarımın geleceği için artık kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Akıncı, yaptığı açıklamada dijital çözümlerin Türk tarımına sağlayacağı avantajları ve bu alandaki gelişmeleri değerlendirdi.

Tarımda dijitalleşmenin, verimliliği artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak adına büyük bir potansiyel taşıdığına işaret eden Akıncı, "Akıllı tarım uygulamaları, sensör teknolojileri, drone kullanımı ve yapay zeka destekli analizler çiftçilere çeşitli imkanlar sunmakta. Bu teknolojiler özellikle su tasarrufu, toprak yönetimi ve gübre kullanımı gibi konularda çok büyük faydalar sağlamakta" dedi.

"İklim değişikliğiyle mücadelede dijital tarımın rolü"

İklim değişikliği gibi zorluklarla mücadelede dijital tarımın önemli bir araç haline dönüştüğünü vurgulayan Akıncı, "Değişen iklim şartları nedeniyle tarımda karşılaşılan riskler her geçen gün artmakta. Bu şartlara uyum sağlamak ve tarımda güvenli adımlar atmak için dijital teknolojilerin sağladığı avantajları göz ardı etmemeliyiz. İklim değişikliğiyle mücadelede dijitalleşme, yalnızca üretim süreçlerini optimize etmekle kalmıyor, aynı zamanda çevresel etkileri azaltarak daha sürdürülebilir tarım yöntemlerinin önünü açıyor" ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin yaygınlaştırılması için yapılması gerekenler

Dijital dönüşümün Türk tarımında hız kazanabilmesi için devlet ve özel sektör iş birliğinin bu konuda daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Akıncı, çiftçilerin dijital çözümlerden daha fazla faydalanabilmesi için eğitim ve destek programlarının mutlaka yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Tarımda dijitalleşmenin yaygınlaşabilmesi için çiftçilerin bu yeni teknolojilere adapte olabilmesinin çok büyük önem taşıdığını aktaran Akıncı, bu noktada sağlanacak eğitimlerin, teknolojiye erişim kolaylıklarının ve finansal desteklerin dönüşüm sürecine pozitif yönde katkı sağlayacağını dile getirdi.

Gaziantep'in, dijital tarım uygulamalarını hızla benimseyen bir şehir olmasının gelecek adına önem taşıdığına vurgu yapan Akıncı, bu durumun hem kent ekonomisine hem de Türk tarımına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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