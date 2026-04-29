Dikmen'de doğalgaz sevinci
Dikmen'de doğalgaz sevinci

Dikmen'de doğalgaz sevinci
29.04.2026 14:00  Güncelleme: 14:02
Sinop'un Dikmen ilçesinde tamamlanan doğalgaz çalışmaları düzenlenen törenle hizmete alındı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, doğalgazın ilçede yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, yatırımın ısınma sorunlarını azaltacağını, çevreyi koruyacağını ve yaşam konforunu artıracağını söyledi. Sürecin uzun süredir verilen bir söz olduğunu vurgulayan Acar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı, doğalgazla birlikte hanelerin daha temiz, konforlu ve ekonomik ısınmaya kavuşacağını ifade etti.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, doğalgazın özellikle kadınlar ve yaşlılar için büyük kolaylık sağladığını dile getirdi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise doğalgaz yatırımının ilçeye ulaşmasının önemli bir altyapı başarısı olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu alanda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi, dualar edildi ve Dikmen'de hanelere ilk doğalgaz verildi. Törene protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı Salondan “bozkurt“ işareti yaparak çıktı İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı! Salondan "bozkurt" işareti yaparak çıktı
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim
Moskova’da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü Moskova'da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

14:20
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
14:04
Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
13:53
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
