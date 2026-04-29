Dikmen\'de doğalgaz sevinci

Sinop'un Dikmen ilçesinde tamamlanan doğalgaz çalışmaları düzenlenen törenle hizmete alındı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, doğalgazın ilçede yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, yatırımın ısınma sorunlarını azaltacağını, çevreyi koruyacağını ve yaşam konforunu artıracağını söyledi. Sürecin uzun süredir verilen bir söz olduğunu vurgulayan Acar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı, doğalgazla birlikte hanelerin daha temiz, konforlu ve ekonomik ısınmaya kavuşacağını ifade etti.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, doğalgazın özellikle kadınlar ve yaşlılar için büyük kolaylık sağladığını dile getirdi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise doğalgaz yatırımının ilçeye ulaşmasının önemli bir altyapı başarısı olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu alanda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi, dualar edildi ve Dikmen'de hanelere ilk doğalgaz verildi. Törene protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİNOP