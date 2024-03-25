Dindar Şirketler Grubu, Selendi\'de Güneş Enerji Santrali Kurdu

Sağlık başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımları bulunan Manisa merkezli Dindar Şirketler Grubu, yenilenebilir enerji alanında önemli bir projeye imza attı. Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Manisa Yapı Sanayi Özel Sağlık ve Turizm Hizmetleri, Selendi ilçesinde güneş enerji santrali kurdu. Dindar Şirketler Grubu CEO'su Furkan Dindar, "Amacımız gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak" dedi.
Dindar Şirketler Grubu, uzun yıllardır sağlık ve medya başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Grandmedical Hastanesi, Gediz Tıp Merkezi, Deva Tıp Merkezi gibi birçok kuruluşu bünyesinde bulunduran grup, güneş enerji santralleri (GES) alanında da ilk önemli projesini hayata geçirdi. Manisa'nın Selendi ilçesinde kurulan yatırıma ilişkin ayrıntıları paylaşan Dindar Şirketler Grubu CEO'su Furkan Dindar, "37 dönüm araziye yerleştirilen 3 bin 440 adet güneş enerji panelimizin kurulu gücü yaklaşık 2 milyon watt olarak belirlendi. Bu projemizin ülkemizin güneş potansiyelini kullanması yönündeki hedeflerine katkı sunmasını ve tüm kuruluşlara örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz" dedi.
"Gelecek nesiller için temiz bir dünya"
Gelişmiş ülkelerde öncelikli gündemin çevre kirliliği olduğunu ve çevreye zararlı emisyonlar salan fosil yakıtlardan hızla uzaklaşıldığını hatırlatan Dindar, "Dindar Şirketler Grubu olarak çevreye karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Ülkemiz için çeşitli alanlarda hizmet verirken gelecek nesillere de en temiz dünyayı bırakmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda tükettiğimiz enerjiyi çevreye zarar vermeden, güneşten elde etmeyi hayal ettik ve güneş enerjisi santralimizi kurduk. Doğaya ve insana verdiğimiz değerin gereği olarak tükettiğimiz elektriğin tamamını yenilenebilir enerjiden sağlamak istiyoruz. Yenilenebilir enerji konusundaki yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.
" Türkiye'nin hedefi yıllık 189 milyar watt"
Tüm dünyada çevresel faydaları nedeniyle güneş enerjisine ilginin arttığını belirten Dindar, "Güneş enerjisiyle, fosil yakıtlar gibi çevreye zararlı emisyonlar salınmadan elektrik enerjisi üretilebiliyor. Sera gazı emisyonları ve hava kirliliğini azaltan güneş enerjisi kullanımı, iklim değişikliğiyle mücadelede için de çok önemli bir yöntem. Dünya genelinde halen güneşten yıllık 341 milyar watt elektrik üretimi sağlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayımladığı Türkiye Ulusal Enerji Planı'na göre, ülkemizin yıllık güneş enerjisinden elektrik üretimi halen yaklaşık 10 milyar watt. Türkiye'de 2035 yılı itibariyle güneş enerjisinden 189 milyar watt elektrik üretilmesi hedefleniyor" ifadelerini kullandı. - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › Dindar Şirketler Grubu, Selendi'de Güneş Enerji Santrali Kurdu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlayacağını belirterek, bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarının olduğunu söyledi. Erdoğan, çalışanlar ve emeklilerin alım gücünün artacağına inandığını ifade etti. Ayrıca, Tokat'a yapılan yatırımlar ve gelecek projeler hakkında bilgi verdi.
Edirne Valiliği, 200 gram ekmeğin 7,50 liradan satıldığını ve fiyat tarifesinde bir değişiklik olmadığını bildirdi. Valilik, ilgili odalardan henüz yeni bir fiyat tarifesi alınmadığını belirtirken, mevcut fiyat tarifesinin dışında bir tarife ulaştığında mevzuata uygun hareket edileceğini açıkladı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Borusan Lojistik'te sendikalı olduğu gerekçesiyle 4 işçinin işten atılmasıyla başlayan mücadele, işçilerin kazanımıyla sonuçlandı. İşveren ve sendika arasında yapılan anlaşmayla beraber işten çıkarılan 4 işçinin işe iadesine, sendikalaşmaya yönelik baskıların sona erdirilmesine karar verildi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte Erzurum'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile görüşen Kacır, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret edip esnaf ziyareti yaparak vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Bakan Kacır, ziyaret ettiği yerlere Togg aracıyla gitti.
Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Yeni Sayaca ve Çatallı Mahallerindeki bentonit madeni için verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararına karşı açılan davanın duruşması Ordu İdare Mahkemesi'nde yapıldı. Yeni Sayaca Platformu Sözcülerinden Resul Ses, mücadelenin Ordu'ya bir ışık olacağını belirtti.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Alan, medyanın kentin gelişimine katkı sağladığını ve sorunları gündeme getirme konusunda duyarlılık gösterdiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetledi. Elazığ TSO Meclis Başkanı Sedat Karataş ise medyanın kentteki kalkınmaya katkı sağladığını vurgulayarak teşekkür etti.
Bursa'da müşterilerine kar vaadi vererek altın ve dövizlerini alan kuyumcu, polis tarafından yakalandı. Müştekilerin sayısı 148'e yükselirken, toplam zarar 60 milyon TL olarak belirlendi. İ.K. ve M.Y. cezaevine gönderilirken, Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Türkiye'nin önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkmak isteyenler için uyarı geldi. Bursa ile Uludağ arasında bulunan ve dünyanın en uzun hattı olan Bursa Teleferik, bakım nedeniyle 5 gün boyunca seferlerine ara verecek. Bakım çalışmalarının ardından teleferik seferleri tekrar başlayacak.
Beyşehir Gölü'nde balıkların üreme mevsimi olan 15 Mart-15 Haziran arasındaki av yasağı döneminde kaçak avcılığın önüne geçilmesi için denetimler kesintisiz olarak devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve ekosistemin korunması için av yasaklarına uymayanların yasal işlem göreceğini hatırlattı.
Alman otomobil üreticisi BMW, şirket tarihindeki en yüksek işletme karını elde ettiğini açıkladı. BMW, bu rekor kar ile birlikte önümüzdeki iki yılda yeni teknolojilere ve tesislere yapılacak büyük yatırımlara odaklanıyor. BMW CEO'su Oliver Zipse, 2025 yılından itibaren piyasaya süreceği 'Neue Klasse' (Yeni Sınıf) modellerinin planlarını duyurdu. Elektrikli bir SUV modelini tanıtan Zipse, BMW'nin bu yeni modelle sadece araçların tahrik sistemini değil, aynı zamanda tasarım ve iç mekanını da kökten değiştireceğini ifade etti. BMW'nin bu rekor kar ve büyük yatırımlarla elektrikli araç pazarında daha etkin bir rol oynaması bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?