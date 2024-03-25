Dindar Şirketler Grubu, Selendi\'de Güneş Enerji Santrali Kurdu

Ekonomi

Sağlık başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımları bulunan Manisa merkezli Dindar Şirketler Grubu, yenilenebilir enerji alanında önemli bir projeye imza attı. Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Manisa Yapı Sanayi Özel Sağlık ve Turizm Hizmetleri, Selendi ilçesinde güneş enerji santrali kurdu. Dindar Şirketler Grubu CEO'su Furkan Dindar, "Amacımız gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak" dedi.

Dindar Şirketler Grubu, uzun yıllardır sağlık ve medya başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Grandmedical Hastanesi, Gediz Tıp Merkezi, Deva Tıp Merkezi gibi birçok kuruluşu bünyesinde bulunduran grup, güneş enerji santralleri (GES) alanında da ilk önemli projesini hayata geçirdi. Manisa'nın Selendi ilçesinde kurulan yatırıma ilişkin ayrıntıları paylaşan Dindar Şirketler Grubu CEO'su Furkan Dindar, "37 dönüm araziye yerleştirilen 3 bin 440 adet güneş enerji panelimizin kurulu gücü yaklaşık 2 milyon watt olarak belirlendi. Bu projemizin ülkemizin güneş potansiyelini kullanması yönündeki hedeflerine katkı sunmasını ve tüm kuruluşlara örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz" dedi.

"Gelecek nesiller için temiz bir dünya"

Gelişmiş ülkelerde öncelikli gündemin çevre kirliliği olduğunu ve çevreye zararlı emisyonlar salan fosil yakıtlardan hızla uzaklaşıldığını hatırlatan Dindar, "Dindar Şirketler Grubu olarak çevreye karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Ülkemiz için çeşitli alanlarda hizmet verirken gelecek nesillere de en temiz dünyayı bırakmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda tükettiğimiz enerjiyi çevreye zarar vermeden, güneşten elde etmeyi hayal ettik ve güneş enerjisi santralimizi kurduk. Doğaya ve insana verdiğimiz değerin gereği olarak tükettiğimiz elektriğin tamamını yenilenebilir enerjiden sağlamak istiyoruz. Yenilenebilir enerji konusundaki yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.

" Türkiye'nin hedefi yıllık 189 milyar watt"

Tüm dünyada çevresel faydaları nedeniyle güneş enerjisine ilginin arttığını belirten Dindar, "Güneş enerjisiyle, fosil yakıtlar gibi çevreye zararlı emisyonlar salınmadan elektrik enerjisi üretilebiliyor. Sera gazı emisyonları ve hava kirliliğini azaltan güneş enerjisi kullanımı, iklim değişikliğiyle mücadelede için de çok önemli bir yöntem. Dünya genelinde halen güneşten yıllık 341 milyar watt elektrik üretimi sağlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayımladığı Türkiye Ulusal Enerji Planı'na göre, ülkemizin yıllık güneş enerjisinden elektrik üretimi halen yaklaşık 10 milyar watt. Türkiye'de 2035 yılı itibariyle güneş enerjisinden 189 milyar watt elektrik üretilmesi hedefleniyor" ifadelerini kullandı. - MANİSA