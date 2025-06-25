Dış Açığın Yüksek Teknoloji ile Aşılması - Son Dakika
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Ekonomi

Dış Açığın Yüksek Teknoloji ile Aşılması

Dış Açığın Yüksek Teknoloji ile Aşılması
25.06.2025 21:32
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Bakan Yardımcısı İnan, dış açığın azaltılması için orta yüksek teknoloji ve sanayiye vurgu yaptı.

1) BAKAN YARDIMCISI İNAN: DIŞ AÇIĞI ELEMİNE ETMEK, YÜKSEK TEKNOLOJİ VE SANAYİDEN GEÇİYOR

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Dış açığı elemine etmek ve tamamen ülkemizin gündeminden çıkarmak için enerji tarafında çalışmalar var. Ama nihayet çözüm; ürettiğimizden daha fazlasını dışarıya satabilmek. Bunun da yolu orta yüksek teknoloji ve sanayiden geçiyor" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi M. Şirin Açar Kongre Merkezi'nde, Sanayici İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Sanayi ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Vali Murat Zorluoğlu, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

'KARŞILIK FİKİR TEATİSİ YAPIYORUZ'

Toplantıda konuşan Oruç Baba İnan, "Yapısal aslında bir tane problemimiz var. Biz dış açık veren bir ülkeyiz. Bu dışa açık vermemizin de kökünde ürettiğimizden daha çok tüketmemiz yatıyor. Dolayısıyla bu dış açık dönemsel olarak bazı dönemlerde işte bazen 5 yılda bazen 10 yılda bazen 20 yılda bir elimizle ayağımızla dolaşıyoruz. Bu dış açığı elemine etmek ve tamamen ülkemizin gündeminden çıkarmak için de enerji tarafında çalışmalar var. Ama nihayet çözüm; ürettiğimizden daha fazlasını dışarıya satabilmek. Bunun da yolu orta yüksek teknoloji ve sanayiden geçiyor. Bu anlamda da hakikaten geleceğimizi inşa etmek için sanayi ve teknoloji bizim bütün kangren olmuş yaralarımızdan bizi kurtarmanın da şifasıdır. Bizler Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak ülkemizin orta yüksek teknolojiye geçiş sürecini sizlerle istişare ederek hep beraber karşılıklı fikir teatisi yaparak inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.

'FİNANSMAN MODELLERE İHTİYACIMIZ VAR'

OSB Başkanı Mustafa Fidan ise yatırım, istihdam ve ihracat yapmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Son zamanlarda sanayicilere önem verilmiyor. Bunu her toplantıda bahsediyorum. Sanayiciler olarak bu ülkeye yatırım, istihdam ve ihracat yapmaya devam ediyoruz. Ancak bunun kalıcı olabilmesi için finansman modellere ihtiyacımız var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Oruç Baba İnan, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dış Açığın Yüksek Teknoloji ile Aşılması - Son Dakika

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