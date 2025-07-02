Diş Sıkma Sorunu Çocukları Tehdit Ediyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Pedodonti Uzmanı Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, diş sıkmanın tedavi edilmediğinde çocukların hem fiziksel gelişimini hem de ruhsal sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, geceleri çocukların dişlerini sıkma durumu, hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını tehdit eden ciddi bir sorunun işaretçisi olabiliyor.

"Bruksizm" olarak bilinen bu durum, tedavi edilmediğinde çene yapısında bozulmalara, dişlerde kalıcı hasarlara, baş ve kulak ağrılarına yol açabiliyor.

Fiziksel etkilerinin yanı sıra genellikle stres ve kaygı gibi ruhsal durumların bir yansıması olan sorun, çocukların genel huzurunu da olumsuz etkiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Münevveroğlu, bruksizmin, özellikle gece uykuda görülen, bazen de gündüz ortaya çıkan diş sıkma veya gıcırdatma alışkanlığı olduğunu belirtti.

Münevveroğlu, gece diş sıkıp gıcırdatan çocuklarda gündüz saatlerinde baş, çene ağrısı, dişlerde aşınma ve hassasiyet görülebileceğini aktardı.

Diş sıkmasına yol açan pek çok faktör bulunduğuna dikkati çeken Münevveroğlu, "Stres ve kaygı bozuklukları, genetik yatkınlık, alerjik durumlar, çene kapanışındaki bozukluklar ve kötü ağız alışkanlıkları bruksizme neden olabilir. Bunlar arasında en önemli faktör ise stres ve kaygıdır. Özellikle duygusal olarak hassas çocuklar yaşadıkları stresi gece diş sıkma yoluyla dışa vurabilir, ailelerin bu konuda dikkatli olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Münevveroğlu diş sıkma tedavisinde en önemli adımın farkındalık olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aileler eğer çocuklarının diş sıktığını, gıcırdattığını duyuyorsa, diş hassasiyeti, çene veya baş ağrısından şikayet ediyorsa mutlaka bir çocuk diş hekimine başvurmalıdır. Her diş sıkma vakası tedavi gerektirmez ancak ilerleyen semptomların görüldüğü durumlarda gece plağı uygulamaları, medikal tedavi ya da psikolojik destek gibi yöntemlere başvurabiliyoruz.

Diş sıkma tedavi edilmediğinde çene ve baş ağrıları artabilir, çene eklemlerinde ağrıya ve diş boyutlarının azalmasına yol açabilir. Bu da uzun vadede estetik olarak da olumsuz sonuçlar doğurabilir. Çocuklarda bu tür belirtiler fark edildiğinde gecikmeden çocuk diş hekimine başvurulmalı. Erken müdahale ile çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini korumak mümkün."