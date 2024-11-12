Dış Ticaret Endekslerinde Artış ve Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Dış Ticaret Endekslerinde Artış ve Düşüş

Eylülde ihracat birim değer endeksi %3,6, ithalat birim değer endeksi %4,7 arttı; miktarlarda düşüş yaşandı.

12.11.2024 10:46
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İhracat birim değer endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6, ithalat birim değer endeksi yüzde 4,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 yükseldi.

Endeks, Eylül 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,6, ham maddelerde (yakıt hariç) 6,2, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,2 artarken yakıtlarda yüzde 12,1 azalış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 4,7 arttı.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,3, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 artarken yakıtlarda yüzde 3,7 düştü.

Miktar endeksleri

İhracat miktar endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 düşüş kaydetti. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,6, yakıtlarda yüzde 34,3 azalırken imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,3 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi ise eylülde yıllık bazda yüzde 5,8 azaldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9, yakıtlarda yüzde 13,1 gerilerken imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 artış kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, ağustosta 155,5 olan ihracat miktar endeksi, eylülde yüzde 4,6 azalışla 148,4 olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl eylülde 160,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,2 azalarak 151,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, ağustosta 117,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,7 azalarak eylülde 117'ye geriledi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl eylülde 122 olan endeks yüzde 5,8 azalarak bu yılın aynı ayında 114,9 olarak hesaplandı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl eylülde 87,7 olan dış ticaret haddi, 1 puan azalarak bu yılın aynı ayında 86,7 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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