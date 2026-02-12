Dış Ticaret Haddi Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Dış Ticaret Haddi Arttı

Dış Ticaret Haddi Arttı
12.02.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, aralık ayında dış ticaret hadinin 7,2 puan artarak 92,4 olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında dış ticaret haddinin bir önceki yılın aynı ayına göre 7,2 puan artarak 92,4 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8 arttı, yakıtlarda yüzde 8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,6 arttı. İhracat miktar endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8 arttı, yakıtlarda yüzde 6,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,5 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 4,2 ARTTI

İthalat birim değer endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,2 arttı, yakıtlarda yüzde 9,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) aynı kaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı. İthalat miktar endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 35,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,4 arttı, yakıtlarda yüzde 1,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,3 arttı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi bir önceki yılın aynı ayına göre 7,2 puan artarak 92,4 oldu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dış Ticaret Haddi Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Real Madrid’in yıldızları yemekte Hesabı sadece iki kişi ödedi Real Madrid'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi
Rihanna’yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi
Bütün dünya En-Nesyri’yi konuşuyor Bütün dünya En-Nesyri'yi konuşuyor

10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:24
Icardi sevgilisini mi aldattı Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
Icardi sevgilisini mi aldattı? Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
10:15
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 10:55:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Dış Ticaret Haddi Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.