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Çanakkale'de ihracat arttı, ithalat azaldı - Son Dakika

Çanakkale'de ihracat arttı, ithalat azaldı

31.01.2022 10:30
Çanakkale'de ihracat arttı, ithalat azaldı

Çanakkale'de Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 43,4 artarak 21,2 milyon dolar, ithalat yüzde 27,6 azalarak 10,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çanakkale'de Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 43,4 artarak 21,2 milyon dolar, ithalat yüzde 27,6 azalarak 10,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat yüzde 29,9 artarak 29 milyar 70 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çanakkale'de ise Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 43,4 artarak 21,2 milyon dolar, ithalat yüzde 27,6 azalarak 10,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. - ÇANAKKALE

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Türkiye, İhracat, Aralık, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de ihracat arttı, ithalat azaldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çanakkale'de ihracat arttı, ithalat azaldı - Son Dakika
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