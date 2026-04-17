Dışarıda Yemek Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor

17.04.2026 10:10
Prof. Dr. Yüksel Doğan, dışarıdan yemek yemenin kalp ve damar hastalıkları riskini artırdığını vurguladı.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Doğan, dışarıdan yemek yeme alışkanlığının kalp ve damar hastalıkları riskini ciddi şekilde artırdığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hızlı yaşam temposuyla artan dışarıdan yemek yeme alışkanlığı kalp ve damar sağlığını etkiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yüksel Doğan, sağlıksız beslenmenin kalp ve damar sistemi üzerindeki yıkıcı etkilerine vurgu yaparak, sağlıklı yaşam için ev yemeklerinin önemine işaret etti.

Doğan, fast food ürünlerin genellikle işlenmiş gıdalardan oluştuğunu kaydederek, "Bu tür yiyecekler yüksek kalori, aşırı tuz ve şeker içeriyor. Fast food ürünlerinde kullanılan yağlar çoğunlukla sağlıksız trans yağlardır. Bu gıdalar lif ve antioksidan açısından da oldukça fakirdir." ifadelerini kullandı.

Fast food yiyeceklerin yüksek kalori ve tatlandırıcı içeriği nedeniyle iştah artırdığını ve daha sık yemek yemeye yönlendirdiğini anlatan Doğan, bu durumun zamanla kilo artışı ve obeziteye yol açtığına dikkati çekti.

"Uzun vadede diyabet gelişimine zemin hazırlar"

Doğan, fast food tüketiminin kısa ve uzun vadede birçok sağlık sorununa neden olabileceğini belirterek, "Fast food ürünlerindeki şekerler kan şekerinin hızla yükselmesine neden olur. Bu durum kısa vadede halsizlik ve uyku hali oluştururken uzun vadede diyabet gelişimine zemin hazırlar." değerlendirmesini yaptı.

Aşırı tuz tüketiminin ise hipertansiyon riskini artırdığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Yüksek kalorili işlenmiş gıdalar obeziteye yol açarken birçok hastalığın da kapısını aralıyor. Obezite, hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve uyku apnesi gibi birçok hastalığın bir arada görüldüğü metabolik sendromun ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu durum da kalp damar hastalıkları riskini ciddi şekilde artırır. Sağlıklı beslenme kalp sağlığının korunmasında önemli rol oynamaktadır.

Ev yemekleri işlenmiş gıdalar değildir. Evde hazırlanan yemeklerde tuz ve şeker miktarını kontrol edebilir, katkı maddelerinden uzak durabilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için gerçek gıdaları tercih etmek ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekir. Mevsiminde tüketilmeyen gıdalar da bazı riskler taşıyabiliyor. Mümkün olduğunca doğal ve mevsiminde yetişen ürünler tercih edilmeli."

Kaynak: AA


Tunceli’de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi Tunceli'de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
İstanbul’un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı

10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:33
Diziler sil baştan değişiyor
Diziler sil baştan değişiyor
08:27
Hafta sonu hava tersine dönüyor İkisi birden vuracak
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
08:08
Tapuda yeni dönem Artık zorunlu hale geliyor
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor
