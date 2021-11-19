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DİSKİ içme suyundan elektrik üretiyor - Son Dakika

DİSKİ içme suyundan elektrik üretiyor

19.11.2021 10:57
DİSKİ içme suyundan elektrik üretiyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kurduğu Hidroelektrik Santrali (HSE) ile içme suyundan saatte ortalama 250 kW elektrik üretiyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kurduğu Hidroelektrik Santrali (HSE) ile içme suyundan saatte ortalama 250 kW elektrik üretiyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, enerji maliyetlerini en aza indirmek ve tükettiğini üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı mevkiinde 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulan HES bin 800 metre uzaklıkta ve 30 metre kot farkının bulunduğu Diyarbakır Merkez Arıtma Tesisinden aldığı içme suyunu şehir şebekelerine bırakmadan önce elektrik enerjisi üretiyor.

Tesis Türkiye'nin ilk uygulamalarından biri

Bin 800 metre uzunluğunda bin 400'lük çelik borulardan gelen saniyede 3 bin 600 litre içme suyu her biri 250 kW gücünde olan iki adet Türkiye'nin ilk uygulamalarından biri olan pompa tipi HES tesisinden geçiyor.

Santralden çıkan içme suyu hemen tesisin yanındaki 30 bin metreküplük su deposuna aktarılıyor ve oradan da kentin şebekelerine bırakılıyor.

Aylık ortalama 200 bin TL değerinde elektrik üretiyor

Aylık 200 bin TL'ye tekabül eden saatte 250, günlük 6 bin ve aylık ortalama 180 bin kW elektrik enerjisi sayaçlardan geçirilip DEDAŞ'a ait iletim hatlarına aktarılıyor. DEDAŞ, HES tarafından üretilen enerji miktarını baz alarak her ay düzenli şekilde DİSKİ Genel Müdürlüğü'ne nakdi ödemede bulunuyor.

Proje doğa dostu

DİSKİ'ye, ait faaliyetlerini sürdüren HES pompa tipi, yataklaması dışarıdan, tribün ve pompa çarkı çelik malzemeden oluştuğundan dolayı içme suyu ve doğaya herhangi bir zararı bulunmuyor. Otomasyon sistemiyle çalışan HES, olası enerji kesintilerinde veya teknik bir problemde kendini korumaya alabiliyor. - DİYARBAKIR

DİSKİ içme suyundan elektrik üretiyor
DİSKİ içme suyundan elektrik üretiyor
DİSKİ içme suyundan elektrik üretiyor
DİSKİ içme suyundan elektrik üretiyor
DİSKİ içme suyundan elektrik üretiyor

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diyarbakır, Enerji, HES, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DİSKİ içme suyundan elektrik üretiyor - Son Dakika Ekonomi


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