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Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar

20.10.2021 15:33

Diyanet İşleri Başkanlığınca, sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alınacak. Adayların KPSS'den 50 puan almış olması gerekiyor. Şartları karşılayanlar 8-22 Kasım tarihleri arasında müracaatlarını yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip ve 700 müezzin kayyım olmak üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alınacak.

KPSS'DEN 50 PUAN ŞARTI

Başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

BAŞVURULAR 8-22 KASIM TARİHLERİ ARASINDA

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 8-22 Kasım tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığıyla müracaatta bulunacak. Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 8-22 Kasım 08.30-16.30 saatleri arasında şahsen müracaat edecek. Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

TAŞRA TEŞKİLATINDA 30 MÜFTÜ ATAMASI YAPILACAK

Başkanlığın internet sitesinde yer alan diğer duyuruya göre de 30 ilçe müftüsü ataması yapılacak. Bu kadro için halen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre çalışıyor olma şartı bulunuyor. İlçe müftülüklerine atanmak isteyen personel 1-15 Kasım tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacak sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığın internet sayfasında ilan edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar

Diyanet İşleri Başkanlığı, İmam Hatip, Kasım, KPSS, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar - Son Dakika
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