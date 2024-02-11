Ekonomi

Diyarbakır açık oto pazarında hafta sonu yoğunluğu

Yaklaşık 450 araçtan 80 adet satıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır açık oto pazarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Getirilen yaklaşık 450 araç modelinden şimdiye kadar yaklaşık 80 adet satıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan ikinci el açık oto pazarının görevlilerinden alınan bilgiye göre, şimdi kadar getirilen yaklaşık 450 araç modelinden ekspertize götürülen araçlardan 80'i satıldı.

Çevre illerden de getirilen araçların satışında sıkı pazarlıklar yapılırken, kredilerdeki yüksek faiz oranlarından dolayı piyasasının biraz durgun olduğu, önümüzdeki süreçte piyasasının açılacağı ön görüldüğü belirtildi.

Ergani ilçesinden otomobilini satmaya gelen Mustafa Kurt, şu anda piyasaların durgun olmasından dolayı değerinde satamadığını söyledi.

Otomobilinin dip fiyatı 1 milyon 100 bin olduğunu aktaran Kurt, "Ama normal değeri 1 milyon 350 ile 1 milyon 600 bin arasındaydı. Yeni sahibini bekliyoruz, inşallah hayırlı olur" dedi.

Batman'dan 12 otomobil getiren Mehmet Parlar ise, şu ana kadar satış yapamadıklarını, piyasanın yavaş yavaş açıldığını dile getirdi.

Kredi faizlerinin biraz yüksek olmasından dolayı vatandaşın biraz tedirgin olduğunu kaydeden Parlar, "Önümüzde Ramazan ayı, bayram ve yaz olacağı için yavaştan açılacaktır. 300 binden 1 milyona kadar elimizde araç var" ifadelerine yer verdi.