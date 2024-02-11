Diyarbakır açık oto pazarında hafta sonu yoğunluğu
Yaklaşık 450 araçtan 80 adet satıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır açık oto pazarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Getirilen yaklaşık 450 araç modelinden şimdiye kadar yaklaşık 80 adet satıldı.
Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan ikinci el açık oto pazarının görevlilerinden alınan bilgiye göre, şimdi kadar getirilen yaklaşık 450 araç modelinden ekspertize götürülen araçlardan 80'i satıldı.
Çevre illerden de getirilen araçların satışında sıkı pazarlıklar yapılırken, kredilerdeki yüksek faiz oranlarından dolayı piyasasının biraz durgun olduğu, önümüzdeki süreçte piyasasının açılacağı ön görüldüğü belirtildi.
Ergani ilçesinden otomobilini satmaya gelen Mustafa Kurt, şu anda piyasaların durgun olmasından dolayı değerinde satamadığını söyledi.
Otomobilinin dip fiyatı 1 milyon 100 bin olduğunu aktaran Kurt, "Ama normal değeri 1 milyon 350 ile 1 milyon 600 bin arasındaydı. Yeni sahibini bekliyoruz, inşallah hayırlı olur" dedi.
Batman'dan 12 otomobil getiren Mehmet Parlar ise, şu ana kadar satış yapamadıklarını, piyasanın yavaş yavaş açıldığını dile getirdi.
Kredi faizlerinin biraz yüksek olmasından dolayı vatandaşın biraz tedirgin olduğunu kaydeden Parlar, "Önümüzde Ramazan ayı, bayram ve yaz olacağı için yavaştan açılacaktır. 300 binden 1 milyona kadar elimizde araç var" ifadelerine yer verdi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için hastaneye nakledildi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri paylaştı. Videoda, yerde sürüklenen Önder'in tekme tokat dövüldüğü, Önder'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çellik'ten özür dilediği görüldü.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, araç kazası sonucu şehit oldu.
İYİ Parti'den milletvekili adayı olup seçilemeyen, daha sonra istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ın yeni adresi belli oldu. Kulislere düşen bilgilere göre, Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Zan'ın adaylığıyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılacağı belirtildi.
İsrail'i ziyaretinde 'Yahudi olabilirim' çıkışıyla çok konuşulan Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Vatikan'a gitti. St. Peter Bazilikası'nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa'nın önünde diz çökerek Francis'e sarıldı. Milei, daha önce Papa Francis'in sosyal adalet politikalarını eleştirmiş ve kendisine ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' demişti.
Fenerbahçe'nin sahasında 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım gelmişti. Fenerbahçe ezeli rakibinin paylaşımına aynı şekilde yanıt vererek, ''Kör hakemleri, komik penaltıları, skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen kulübe notumuz; ''Kişi kendinden bilir işi'' notunu düştü.
Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım geldi. Maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Galatasaray cephesi paylaşımına, ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak'' notunu düştü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdıkları Alanyaspor maçı sonrası taraftardan özür diledi. Kartal, ''Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz'' dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Diyarbakır Açık Oto Pazarında Hafta Sonu Yoğunluğu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?