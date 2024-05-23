Diyarbakır'da 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Açıldı

Diyarbakır\'da 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Açıldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Mezopotamya Fuarcılık işbirliğinde 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar, 23-26 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

23.05.2024 16:14  Güncelleme: 16:18
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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Mezopotamya Fuarcılık işbirliğinde 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Açılışı yapılan 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı, 23-26 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Toplam 104 firma ve kuruluş temsilcisinin katılım sağladığı fuarın açılışına siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Fuarda konuşma yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, fuarın 23 ülkeden farklı satın alma heyetini ağırladığını ve 4 gün boyunca vatandaşlara açık olduğunu belirtti. Kaya, "Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın 2'ncisini düzenliyoruz. 2022'de ilkini düzenlemiştik ama bölgemizde yaşanan deprem 2'ncisini yapmamıza da engel oldu. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla düzenlediğimiz bu fuar 23 ülkeden farklı satın alma heyetlerini ağırlıyor. Her fuarımızda ülkemizin bir ilini partner seçiyoruz. Bu yıl da partner ilimiz Mersin oldu. Ayrıca KKTC ve Irak'tan temsilciler de fuarımızda. Fuarımızda 104 tane il, ilçe ve firma temsilcisi stant açmış durumda. Bu 4 günlük fuar boyunca Kültür ve İnanç Paneli, Gastronomi Paneli ve workshoplar düzenliyoruz. Aynı zamanda coğrafyamıza ait kültürel değerlerimiz, yöresel lezzetlerimiz de sizlerle olacak" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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