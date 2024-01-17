Diyarbakır'da 442 iş yerine cezai işlem uygulandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe alınan fiyat etiketi yönetmeliği için kentte denetim yaptı. kentte, 2023 yılında denetlenen 16 bin 973 iş yerinden 442'sine cezai işlem uygulandı.

Zabıta Daire Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yönetmelik değişikliği nedeniyle lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmeleri kontrol etti. Esnaf ve tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarların korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesinin hedeflendiği denetimlerde ekipler, uyarı ve bilgilendirmelere rağmen yönetmeliğe uymayanlara cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Abdülaziz Arı ve Ticaret İl Müdürü Zafer Atik denetimlere katılarak işletme sahiplerine ve müşterilere fiyat etiketi yönetmeliği hakkında bilgi verdi. Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Zabıta Şube Müdürü Abdülaziz Arı, 2023 yılında sıkı denetim gerçekleştirerek 16 bin 973 işyerini denetlediklerini ve ekiplerin 442 iş yerine cezai işlem uyguladığını söyledi.

Arı, yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmeler başta olmak üzere iş yeri girişinde müşterilerin görebileceği bir yerde ve masalarda, menülerde fiyatları bulundurma zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Ticaret İl Müdürlüğü ile ortak bir çalışmamız var. İş yerlerinde yaptığımız denetimlerde kapı girişinde fiyat tarife listesi var mı yok mu, masaların üzerinde aynı şekilde bulunduruluyor mu? Bulundurmayan işyerlerine yönelik gerekli cezai işlem uygulanmaktadır."

Yiyecek-içecek hizmeti veren işletmelerin düzenleme doğrultusunda fiyat listelerini kapı önüne koymaları gerektiğini vurgulayan Arı, denetimlere sıkı bir şekilde devam edeceklerini kaydetti.