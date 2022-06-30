Diyarbakır'da aylarca özenle bakılan kurbanlıklar yola çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır'da aylarca özenle bakılan kurbanlıklar yola çıktı

30.06.2022 00:59
Diyarbakır'da aylarca özenle bakılan kurbanlıklar yola çıktı

Diyarbakırlı besici, özenle beslediği küçükbaş kurbanlıkları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Hatay'da satılmak üzere yola çıkarttı.

Diyarbakırlı besici, özenle beslediği küçükbaş kurbanlıkları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Hatay'da satılmak üzere yola çıkarttı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki besicilerin aylarca besledikleri kurbanlıkların, gerek bulundukları illerde, gerekse Türkiye'nin farklı illerinde satılmaları için hazırlıklar sürüyor. Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde besici Fırat Kılıç, 1 yıl önce aldığı küçükbaş hayvanların Kurban Bayramı'nda satışını yapmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Gece gündüz adeta bir bebeğe bakılır gibi özenle hazırlıkları tamamlanan bir tır küçükbaş kurbanlık, en düşüğü 3 bin 700, en yükseği ise 6 bin liradan satılmak üzere Hatay'ın Dörtyol ilçesine doğru yola çıktı.

Kurban hazırlıklarının yaklaşık 1 sene önce aldıkları bu kurbanlıklarla başladığını belirten Kılıç, aldıkları kurbanlıkları bayrama yetiştirmek ve belirli bir kiloya gelmelerini sağlamak için bir senedir hizmet ettiklerini söyledi. Yem, mercimek samanı, tokluk denilen buğday ve arpa karışımıyla kurbanlıkları hazırladığını aktaran besici Kılıç, "Yaklaşık iki hafta önce büyükbaş kurbanlıklarımızı ortağımız Faik Avcı'yla birlikte Antalya'ya gönderdik. Sabah saatlerinde bir tır da Hatay Dörtyol'a gönderdik. Bunları da satmışız, sattıklarımızı işaretlemişiz. En dip fiyatlarımız 3 bin 700'den başlıyor; 6 bine kadar küçükbaşın fiyatını belirlemişiz. En düşük düve şu anda 18 bin liradan başlıyor ve kilosuna göre de değişiyor. Tosunlarda ise 50-70 bin arasında değişiyor" dedi.

"Bunların İslami şartlara uygun olması lazım"

Kurbanlıkların sağlık durumlarının nasıl anlaşılacağını da değinen Kılıç, "Hayvanın yemesine, içmesine bakacaksın. Şu anda sıcak havalar nedeniyle hayvanlar sarılık hastalığına kapılıyor. Bu, sabahın ilk ışıklarında fark ettiriyor kendini. Anlaşıldığında o hayvanın tedavisi yapılmazsa telef olur. Kurban Bayramı'na son iki ay kala yoğun bir çalışmamız oldu. Sabah saat 05.00 civarında gelip bunların yemini, suyunu veriyoruz. Öğlen saatinde geliyoruz. Bir bebeğe bakar gibi düzenli olarak yemlerini veriyoruz. Kilo alabilmesi için bu saatlerde bakımları çok önemli. İstediğin kiloyu elde edebilmek için düzenli bir hizmet lazım. Biz de elimizden geldiği kadar vatandaşın vebalini almamak için hizmet ediyoruz. Bunların İslami şartlara uygun olması lazım" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Diyarbakır, Kurban, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da aylarca özenle bakılan kurbanlıklar yola çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da aylarca özenle bakılan kurbanlıklar yola çıktı - Son Dakika
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