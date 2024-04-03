Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır'da çarşı pazarlarında bayram hareketliliği başladı.
Çarşı esnafından Hüseyin Kantar, bayrama sayılı günler kala işlerinde hareketlilik yaşandığını söyledi. Vatandaşların yavaş yavaş alışveriş yapmaya başladığını belirten Kantar, "Bu durum bizi sevindiriyor ve işlerimizde bir canlılık olduğunu görüyoruz" dedi.
Vatandaşlardan Mehmet Atsız ise, alışverişlerin zorluğuna rağmen bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamak zorunda olduklarını dile getirdi. Atsız, "Her şey ateş pahası ama yapacak bir şey yok. Çocuklar bayramlık kıyafet istiyor ve onları mutlu etmek için alışveriş yapmak zorundayız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Ekonomi › Diyarbakır'da Bayram Hareketliliği Başladı - Son Dakika
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seçimlerin sona erdiğini ve artık geçim zamanı olduğunu belirtti.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yönetimi ve meclis üyeleri, kuruluşunun 142. yıl dönümü kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. ATSO Başkanı Ali Bahar, yaptığı açıklamada, ATSO'nun köklü tarihine ve kurucularına şükranlarını sunduğunu belirterek, geleceğe dair hedeflerini belirleyip, bu hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, 31 Mart seçimleri sonrası piyasanın sakin seyrettiğini ve döviz kurunda beklenen sıçramanın olmadığını söyledi. Kozanoğlu, bunun sebebinin Cumhurbaşkanı'nın Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı'na referansla kemer sıkma politikalarının devam edeceğini ima etmesi olduğunu belirtti. Ayrıca, küçük yatırımcıların beklenen sıçrama gerçekleşmeyince satışa geçebileceğini ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın ilk çeyreğinde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yıla göre arttığını açıkladı. Elleçlenen konteyner miktarı ise rekor oranda artarak 3 milyon 350 bin 817 TEU'ya ulaştı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretindeki payını artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 azalışla 8.973,48 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,39 puan azaldı. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,67, sanayi endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 272 dolar olarak belirlendi.
Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarca zararlısına yönelik il genelinde ciddi bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Yapılan 600'den fazla eğitim ve 40 bin noktada ilaçlama çalışmasıyla mücadelede önemli adımlar atıldığını ifade eden Yılmaz, kış mevsimiyle birlikte yeniden mücadeleye başlanması gerektiğini vurguladı. Kahverengi kokarcanın tarım ürünlerine ciddi zarar verdiğini ve kış mevsiminde korunaklı alanlara çekildiğini belirten Yılmaz, kışlaklardaki mücadele çalışmalarının yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, ruhsatlı ilaçların kullanımının avantaj sağlayacağını ve samuray arılarının üretiminin artırılacağını da belirtti.
Tunceli'de 4 kurum ortaklığında kaçak ürün, hijyen ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki kasap, manav, market ve şarküterilere yönelik denetimlerde bulundu.
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