Diyarbakır’da Bayram Öncesi Denetim

Kurban Bayramı öncesi Diyarbakır Sebze ve Meyve Toptancılar Hali ile Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğünce, kentte sebze ve meyve ticaretinin yoğun olarak yapıldığı halde yapılan denetimlerde, fahiş fiyatla ilgili ürünlerin alış ve satış belgeleri kontrol edildi.

Hal Kayıt Sistemi üzerinden künyelerin güncel olup olmadığı incelenirken, ürünlerin gerçek fiyat üzerinden faturalandırılıp faturalandırılmadığına bakıldı.

Ekipler, daha sonra yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde hareketlilik yaşanan Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimlerini sürdürdü.

Terminalde bilet kesilen yazıhaneleri denetleyen ekipler, bilet ücretlerinin görünürlüğünü, fiyatlarda haksız artış yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Yolcularla da görüşen ekipler, bilet fiyatlarında fahiş fiyatla karşılaşmamaları için bilgilendirme yaptı.

Ekipler, terminalde çeşitli ürünlerin satışını yapan iş yerlerini de denetledi.

Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, gazetecilere, hal ve otogardaki denetimlerinin Kurban Bayramı'na kadar süreceğini belirtti.

Yaklaşık 20 personelle çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Atik, şunları kaydetti:

"Müdürlük olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımız müsterih olsun, sürekli sahadayız. Aynı zamanda da esnafımızın içerisinde kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket edenler hakkında gerekli idari işlemleri tesis edeceğiz. Esnafımıza da bu denetimlerimizin yanında bakanlığımız rehberlik görevi kapsamında bilgilendirmeler yapıyoruz."