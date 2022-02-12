Diyarbakır'da çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu

Diyarbakır'da, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte gül başta olmak üzere çiçeklerde fiyatları arttı. 30 yıllık çiçekçi Mustafa Serkan Güleçoğlu, üreticilerin yapmış olduğu zamlardan kaynaklı olarak müşterilerine fiyatları utanarak söylediklerini belirterek, önceki yıla göre işlerinin yarı yarıya düştüğünü söyledi.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte çiçekçilerde yoğunluk başladı.

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için hazırlıklarını sürdüren çiçekçiler, istek doğrultusunda evlere ya da işyerlerine servis yoluyla çiçekleri teslim ederken, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte çiçek fiyatlarında da artış yaşandı.

"Fiyatlar yüzde 300 artmış"

Geçen yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 5 TL'ye satılan gül, yüzde 300 oranında artış göstererek, 20 TL oldu. Gül fiyatlarının 20 TL'den başlayıp, 200 TL'ye kadar değişiklik gösterdiğini söyleyen, 30 yıllık çiçekçi Mustafa Serkan Güleçoğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yılda 14 Şubat yaklaşırken, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sevgililere hitap edecek olan kırmızı gül, beyaz gül, orkide, lale, solmayan gül ile kutuda çiçeklerimiz rağbet görüyor. Tüm Diyarbakır halkına hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

"Fiyatı utanarak söylüyoruz"

Üreticilerin yapmış olduğu zamlardan kaynaklı olarak müşterilerine fiyatları utanarak söylediklerini aktaran Güleçoğlu, "Bu yıl gül fiyatlarında çok yoğun bir şekilde fahiş fiyatlar bulunmaktadır. Bu bizden kaynaklı bir durum değil. Üreticilerin yapmış olduğu zamlardan kaynaklı olarak müşterilerimize utanarak fiyat veriyoruz. Şuanda bir gülün fiyatını en düşük olacak şekilde satmak için 20 TL'den satıyoruz. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl satışlarımız fiyatların yüksekliğinden dolayı yarı yarıya düştü. Canlı gül fiyatı yüksek olduğundan kaynaklı olarak da alternatif olarak fiyatı 7,5 lira olan yapay gülleri de müşterilerimize öneriyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR