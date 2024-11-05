Diyarbakır'da Dubai Çikolatası Patlama Yaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Dubai Çikolatası Patlama Yaşıyor

Diyarbakır\'da Dubai Çikolatası Patlama Yaşıyor

Diyarbakır'da üretilen Dubai çikolatası, Türkiye'de yüksek talep görüyor ve günde 300 tablet sipariş alınıyor.

05.11.2024 10:47
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Tescilli kadayıfıyla bilinen Diyarbakır'da üretilen "Dubai çikolatası", Türkiye'nin birçok kentine gönderiliyor.

Türkiye'de her geçen gün Dubai çikolatasına talep artarken, tescilli kadayıfı ve soğuk baklavasıyla bilinen Diyarbakır'da da üretimi yapılmaya başlandı. Günde ortalama 300 tablet sipariş alınan yerde, 200 gramı 400 liradan satılıyor.

Türkiye'nin birçok kentinden sipariş alınıp gönderilen çikolatanın yapılış aşamaları, ustası tarafından tek tek gösterilip anlatıldı. Tatlı ustası Emre Gülbudak, Dubai çikolatası sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada patlak vermiş durumda olduğunu söyledi. Yüksek talep olduğuna değinen Gülbudak, insanların çok beğendiğini ifade etti.

'Kadayıfın çıtırlığı, tereyağının verdiği tat ve fıstığının yoğunluğuyla' Dubai çikolatasının insanları kendine çektiğini belirten Gülbudak, talebin çok yüksek olduğunu ve çoğu zaman siparişlere yetişemediklerini kaydetti.

Diyarbakır'da daha çok soğuk baklava, kadayıf ve şerbetli tatlılar tercih edildiğini hatırlatan Gülbudak, "Dubai çikolatasını da bunların entegre olduğu bir çikolata olarak düşünebiliriz. Hem çikolatası hem iç harcı yiyenlere kadayıfın çikolatalı halini anımsatıyor. Diyarbakır'da Duba Çikolatasına talep çok yüksek. En kaliteli malzemeler kullanılıyor. Çikolatamız Belçika markasıdır. Fıstık ezmemiz yüzde 80 oranındadır. Tereyağımız, tel kadayıfımız olarak kalite farkında birçok firmayı geçmiş durumdayız. En yüksek tablet gramajı da aynı şekilde bizde bulunuyor" dedi.

Ortalama 250-300 tablete yakın Dubai çikolatasının buradan günlük olarak çıkışı yapıldığını aktaran Gülbudak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sadece kendimize değil, farklı firmalar da kendilerine alıp satışa sunuyorlar. Sadece burada satışımız yok, birçok firma tarafından da talep görüyor. Kendi firmaları adı altında satışa sunuyorlar. Tüm dünyanın merak sardığı bir şey bu. Sosyal medyada çok büyük bir tufana yol açtı. Ardı arkası kesilmiyor. Şu an zaten Diyarbakır'da da değil Türkiye'nin 81 ilinde patlamış durumdadır. Herkes bu çikolatanın üretimine başladı. Başlangıç olarak her yerde bulunmasa bile şu an adım attığınız her markette dahi Dubai çikolatası bulabiliyorsunuz. Tercih edilmesi gereken yerler aslında üretimini bizzat yapan firmalardır."

"Çikolatanın birçok hilesi vardır"

Hazır market ürünlerinin kalitesinin oldukça düşük olduğuna değinen Gülbudak, "Fiyat düşürme amaçlı üretim sağlanır. Piyasaya olabildiğince 'ucuz satalım, çok satalım' tarzında üretim yaparlar. Ama eğer ki üreticisini tanıdığınız kaliteli yerler varsa oradan tercih edin. Çünkü çikolatanın birçok hilesi vardır. Kimi çikolata vardır 2 yıl bozulmaz, kimi çikolata vardır reyonda 1 ay dayanmaz. Bu tarz yerleri tercih etmeye çalışın. Reyon ömrü az olsun. Bir şeyin ömrü ne kadar uzarsa onun içine o kadar fazla katkı maddesi katılmıştır. Bu; insanlara, çocuklara zararlıdır. Çikolatayı en fazla çocuklar tüketir. En çok çocuklar etkilenir" diye konuştu.

"Tüm ürünler gibi elbet bu da bir noktadan sonra sakinleşecektir"

Ellerinde iki çeşit Dubai çikolatası bulunmakta olduğunu söyleyen Gülbudak, "Çocuklar genelde sütlü Dubai çikolatasını tercih etse de yetişkinler bitterli Dubai çikolatasına daha çok rağbet göstermektedir. Hem şekeri dengeliyor hem de bitterin ağızda bıraktığı acılığıyla beraber Dubai'nin tadını daha fazla üst tarafa çıkartıyor. Tüm ürünler gibi elbet bu da bir noktadan sonra sakinleşecektir. Ama şu anda oluşan talep çok yüksek. Fiyatımızda, 200 gram tabletlerimiz 400 TL'den satıştadır. Bir de bizim ufak porsiyonluklarımız vardır, onlar da 25 TL'den satıştadır" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Gastronomi, Ekonomi, Türkiye, Üretim, Yaşam, Dubai, tat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Dubai Çikolatası Patlama Yaşıyor - Son Dakika

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