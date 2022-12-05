Diyarbakır'da fiyat etiketinde tarih yazmayan iki iş yerine idari para cezası kesildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da fiyat etiketinde tarih yazmayan iki iş yerine idari para cezası kesildi

05.12.2022 16:42

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdi. Fiyat etiketlerinde tarih yazmayan iki iş yerine idari para cezası kesilirken son kullanma tarihi geçen ürünlere de imha edilmek üzere el konuldu.

Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde faaliyet yürüten yerel ve zincir marketlerde denetim yaptı. Zabıta Daire Başkanlığı, marketlerde satılan ürünlerin gramaj, etiket ve fiş kontrolüne yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Diyarbakır'da fiyat etiketi tarihi olmayan iki iş yerine idari para cezası

FİYAT ETİKETİNDE TARİH YAZMAYAN 2 İŞLETMEYE CEZA KESİLDİ

İl genelinde yapılan denetimlerde ekipler, alışveriş sepetine her türlü ihtiyaç ürününü koyarak kasadaki fiyatlar ile etiket fiyatlarının aynı olup olmadığını kontrol etti. Özellikle deterjan, çocuk maması, ayçiçek yağı gibi ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarının kontrolünü yapan ekipler, fiyat denetiminin yanı sıra ürünlerin gramaj ve son kullanma tarihlerini de inceledi. Ekipler, 6502 sayılı Tüketici Hakları Kanunu ve fiyat etiketi yönetmeliği çerçevesinde yerli üretim logosu, fiyat etiketi tarihi olmayan iki iş yerine idari para cezası uyguladı.

Diyarbakır'da fiyat etiketi tarihi olmayan iki iş yerine idari para cezası

SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN ÜRÜNLERE EL KONULDU

Sağlık Daire Başkanlığı Gıda Denetim ekiplerinin eşlik ettiği denetimlerde son kullanma tarihi geçen gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu. Büyükşehir Belediyesi, il genelinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.

Diyarbakır'da fiyat etiketi tarihi olmayan iki iş yerine idari para cezası
Kaynak: İHA
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Diyarbakır'da fiyat etiketi tarihi olmayan iki işyerine idari para cezası uygulandı Diyarbakır'da fiyat etiketi tarihi olmayan iki işyerine idari para cezası uygulandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da fiyat etiketinde tarih yazmayan iki iş yerine idari para cezası kesildi - Son Dakika

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