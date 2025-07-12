Diyarbakır'da Kamu Yatırımları Değerlendirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Kamu Yatırımları Değerlendirildi

Diyarbakır\'da Kamu Yatırımları Değerlendirildi
12.07.2025 12:21  Güncelleme: 12:23
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Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'nda, 589 kamu yatırımının mevcut durumu ve yaklaşık 300 milyar liralık toplam yatırım tutarı değerlendirildi. Projelerin durumu ve ilerleyişi hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Diyarbakır'da yürütülen 589 kamu yatırımının mevcut durumu, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'nda kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplam yatırım tutarının yaklaşık 300 milyar lirayı bulduğu bildirildi.

2025 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya; Vali Murat Zorluoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kaymakamlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük, ilçe belediye başkan ve temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

589 Projede 299 milyar liralık dev yatırım

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Zorluoğlu, şehirde devam eden kamu yatırım projelerine ilişkin önemli veriler paylaştı. Şu anda 589 projenin yürütüldüğünü belirten Zorluoğlu, toplam yatırım tutarının 299 milyar 893 milyon lira olduğunu ifade etti. 2025 yılı için tahsis edilen 39 milyar 784 milyon liralık ödeneğin ilk altı ayında yaklaşık 11 milyar lirasının harcandığını ve bunun yüzde 27,61 oranına tekabül ettiğini açıkladı. Vali Zorluoğlu, "Yılın ikinci yarısında bu oranın daha da yükseleceğini öngörüyoruz" dedi.

"Kalite standartlarından taviz yok"

Konuşmasında yatırımlarda kalitenin önemli olduğunun altını çizen Vali Zorluoğlu, kontrollük hizmetlerinde eksikliklerin olmamasını belirtti. Zorluoğlu, "Kurumlarımızın yaptığı işlerde kontrol hizmetlerinin yeterli standartlarda olması gerekiyor. Herhangi bir eksiklik ve ihmaller üzerine gerekli hukuki süreçleri başlatacağımızı ve eksikliklerin üzerine kararlılıkla gideceğimizi açıkça ifade ediyorum" diye konuştu.

Kamu yöneticilerine uyarıda bulunan Zorluoğlu, yeterli kontrollük yapılmadan kabul işlemi gerçekleştiren kurumlara karşı yasal işlem uygulanacağını, standardın altında kalan işlerin ise kabul edilmeyeceğini belirtti. Vali Zorluoğlu, tüm kontrol personelinin görevini titizlikle yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

"Koordinasyon ve iş birliği başarıyı getirir"

Kurumlar arası koordinasyonun önemine de değinen Vali Zorluoğlu, yatırım süreçlerinde karşılaşılan sorunların çözümünde iş birliğinin kritik rol oynadığını belirtti. Vali Zorluoğlu, "Projelerin sağlıklı şekilde ilerlemesi açısından ilgili kurumlarımızın birlikte hareket etmesi çok kıymetlidir" ifadesini kullandı.

44 proje tamamlandı, 137 proje ihale aşamasında

Projelerin güncel durumuna ilişkin bilgi paylaşan Vali Zorluoğlu; 44 projenin tamamlandığını, 346'sının devam ettiğini, 137'sinin ihale sürecinde olduğunu aktardı. Vali Zorluoğlu, 1 projenin tasfiye edildiğini ve 61 projenin henüz başlamadığını belirtti.

Toplantıda, yatırımcı kamu kurumları proje sunumlarını gerçekleştirdi. Karşılıklı değerlendirme ve istişarelerle sona eren toplantı, yılın ikinci yarısında yatırımların daha etkin ve kaliteli yürütülmesi yönünde güçlü mesajlarla tamamlandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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