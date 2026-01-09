Çermik Butik Çarşı hizmete hazır

Kaplıca turizmini dört mevsime yaymayı amaçlayan Butik Çarşı yapımı tamamlandı.

Diyarbakır Valiliği, Çermik Belediyesi ve Kırsal Kalkınma Ajansı işbirliği ile yapılan Butik Çarşı, toplam 2 bin 760 metrekarelik alanda 19 dükkan ve kafeteryadan oluşuyor. Türkiye'nin mineral açısından en zengin ve şifalı sularına sahip olan Çermik kaplıcalarının yılın dört mevsiminde ziyaretçilere hizmet vermesi için yapılan Butik Çarşının ilçede istihdama ve işsizliğe de olumlu katkı sunması bekleniyor. Butik Çarşı öncelikle kadın yatırımcılara ve yerel esnafa tahsis edilecek. Butik Çarşıda ilçede kadın girişimciler tarafından el emeği ile üretilen ürünler ve ilçenin yöresel ürünlerinin satışları yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu; kaplıcalar bölgesinde yapılan Butik Çarşının tamamlandığını, açılışının kaplıca sezon mevsiminde yapılacağını, butik çarşıyla kaplıca sezonunu yılın 12 aya yansıtmayı amaçladıklarını, kadın girişimciler için ise bir iş fırsatı olacağını, kaplıca turizminin gelişmesine olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'nin en şifalı kaplıcaları olan Çermik kaplıcalarına bu yıl 500 binden fazla turisti ağırladı. İlçeye yapılacak termal yatırımlarla bu rakamların 1 milyon kişiye çekilmesi hedefleniyor. - DİYARBAKIR