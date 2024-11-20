Diyarbakır'da Kuyumculara Yüksek Cezalar - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Kuyumculara Yüksek Cezalar

250 kuyumcuya IBAN cezası olarak 2 ila 20 milyon arasında ceza kesildi. Esnaf sıkıntıda.

20.11.2024 17:47
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Diyarbakır'da 250 kuyumcuya 2 ila 20 milyon arasında "IBAN" cezası

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 250 kuyumcuya "IBAN" üzerinden işlem yapıp faturalandırılmadığı gerekçesiyle 2 ila 20 milyon arasında Maliye Bakanlığı tarafından ceza kesildi.

Bakanlık tarafından çapraz denetimde kentte 250 kuyumcu denetlendi. Denetimlerde 250 kuyumcuya IBAN üzerinde yaptıkları işlemleri faturalandırmadıkları gerekçesiyle 2 ila 20 milyon arasında para cezası uygulandı. Oda başkanı, bütün kentlerde kuyumculara yönelik bu cezaların kesildiğini belirtti.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, IBAN üzerinde güvene dair aşırı derecede hiç ticaretle alakası olmayan paranın esnafın hesabına geldiğini söyledi.

Devletin bunu bir boşluk olarak gördüğünü belirten Yüksel, "Bu, bir kararla incelenmeye alınmış, neden fatura kesilmemiş diye cezalar alınmış. Başka bir ilin maliyesi Diyarbakır'a, Diyarbakır'ın da başka bir ili incelemeye başlamış. Her esnafın 2022-2023 hesabı incelenmiş. Bizlerde bunu bir boşluk olarak kabul ediyoruz. Zamanında bu IBAN'lar incelenmeye alınsaydı esnafımızda kendine çeki düzen verirdi" dedi.

Bundan sonra esnafın bu konuda hassas olması gerektiğini ifade eden Yüksel, "250'ye yakın esnafımız ceza yemiş. Bunlar mali müşavirlerle görüşüyorlar. Devletimizden af anlamında bir çözüm noktası bekliyoruz. Bazı esnafımıza 9, 10, 15 milyon, 2 milyondan başlayıp 20 milyona kadar ceza gelmiş. Bu esnafımız bu cezayı ödeseler mağazada gram altını kalmaz, o mağaza kapanacak. Maliye Bakanlığımızdan talebimiz çözüm noktası oluşturulması. Esnafımız da, bundan sonra vergisini de ödesin, faturasını da kessin" diye konuştu.

Boşluklar olduğunu, boşlukları düzeltmek için öneri olarak taslaklar hazırladıklarını aktaran Yüksel, "Bunu Maliye Bakanlığımızla paylaşmak için geçen yıl ve bu yıl randevu talep ettik. Kuyumcular odası olarak bu girişimde bulunduk. İnşallah bakanımız buradan sesimizi duyar. Buna benzer çok sorunlarımız var. Bakanımız randevumuzu kabul etseydi bu cezalarda gelmezdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Kuyumculara Yüksek Cezalar - Son Dakika

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