Diyarbakır'da Sevgililer Günü'nde çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Diyarbakır'da Sevgililer Günü'nde çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor

Diyarbakır\'da Sevgililer Günü\'nde çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor

Diyarbakır'da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilerde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar canlı çiçeklerden çok yapay çiçekleri tercih etti. Gülün adeti 60 TL'den satılırken, buket çiçeğin fiyatı ise 500 TL'ye kadar yükseldi. İşletmeciler, böyle özel günlerde artık vatandaşların yapay çiçeklere yöneldiğini belirtti.

14.02.2024 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilerde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar canlı çiçeklerden çok yapay çiçekleri tercih etti.

Diyarbakır'da Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Gülün adeti 60 TL'den satılırken, buket çiçeğin fiyatı ise 500 TL'ye kadar yükseldi. İşletmeciler, böyle özel günlerde artık vatandaşların yapay çiçeklere yöneldiğini belirtti. Merkez Kayapınar ilçesinde çiçek satışı yapan Agit Demir, vatandaşların 1-2 gün öncesinden siparişlerini verdiğini söyledi. Demir, "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Müşterilerimiz 1-2 gün öncesinden siparişlerini verdi. Halen müşterilerimiz yoğunluk oluşturuyor. Gelen müşterilerimize de siparişlerimizi hazırlıyoruz. Siparişlerimiz genelde gül, papatya, orkide ve yapay ürünler gibi çiçeklerdir" dedi.

Bu sene yapay çiçeklere rağbetin arttığını dile getiren Demir, "Bu yıl diğer yıllara nazaran yapay ürünlere rağbet var. Çünkü çiçek fiyatları biraz arttı. Ürünlerimizden en çok artış olan gül oldu. Gülün şu anda tanesinin fiyatı 60 TL'yi buldu. Bir buketin maliyeti de 500 TL civarındadır. Bu şekilde satışlarımızı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Sevgililer Günü'nde çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 13:29:18. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Sevgililer Günü'nde çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement