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Yenişehir Belediyesi 6 markete cezai işlem uyguladı - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi 6 markete cezai işlem uyguladı

13.12.2021 14:42
Yenişehir Belediyesi 6 markete cezai işlem uyguladı

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerdeki ürünlerin fiyat artışlarını kontrol etmek için yapmış oldukları denetimler sonucunda fahiş fiyat ve son kullanım tarihi geçmiş ürünleri bulunduran 6 markete tutanak tutarak cezai işlem gerçekleştirdi.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerdeki ürünlerin fiyat artışlarını kontrol etmek için yapmış oldukları denetimler sonucunda fahiş fiyat ve son kullanım tarihi geçmiş ürünleri bulunduran 6 markete tutanak tutarak cezai işlem gerçekleştirdi.

Ülke genelinde Ticaret Bakanlığının fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla başlattığı denetimler devam ederken, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları ile Yenişehir İlçesinde zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırarak, market ve fırınlarda fahiş fiyatların önlenmesi adına stokçuluk, gramaj, etiket ve fiyat denetimi yaptı. Yenişehir İlçesinde yapılan denetimlerde, gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri ürünlerinin etiket, son kullanma tarihi ve gramajlarına bakan zabıta ekipleri daha sonra raflardan aldıkları ürünleri kasada okutarak, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olup olmadığını kontrol etti.

Ticaret İl Müdürlüğü personelleri ile birlikte yapılan kontroller sonucunda 3 markette ürünlerin raflardaki fiyatı ile kasa fiyatlarının aynı olmadığı tespit edilirken, 3 markette ise son kullanım tarihi geçmiş ürünlerin satışının yapıldığı belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından marketler hakkında tutanak tutularak cezai işlem gerçekleştirildi. İlçede stokçuluk ya da fahiş fiyatlar ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı gereken yasal yaptırımların uygulandığını belirten Kaymakam Beşikci, "Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan denetimlerde, etiket fiyatlarından alış satış fiyatlarına kadar tüketicinin korunmasına yönelik tüm ayrıntılar titizlikle incelenmektedir. Denetimlerimizde sadece tüketici olan vatandaşımız değil, haksız rekabete maruz kalan esnaf kardeşlerimizi de korumaktayız. Amacımız, stokçuluğun önüne geçmek ve vatandaşlarımızın esnafımızın ekonomik çıkarlarını korumaktır" dedi. - DİYARBAKIR

Yenişehir Belediyesi 6 markete cezai işlem uyguladı
Yenişehir Belediyesi 6 markete cezai işlem uyguladı
Yenişehir Belediyesi 6 markete cezai işlem uyguladı

Diyarbakır, Yenişehir, Ticaret, Zabıta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yenişehir Belediyesi 6 markete cezai işlem uyguladı - Son Dakika Ekonomi


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