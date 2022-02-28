Diyarbakır'dan 11 ay önce yola çıktılar, 35 ile tatlı sevkiyatı yapıyorlar - Son Dakika
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Diyarbakır'dan 11 ay önce yola çıktılar, 35 ile tatlı sevkiyatı yapıyorlar

28.02.2022 10:38
Diyarbakır'dan 11 ay önce yola çıktılar, 35 ile tatlı sevkiyatı yapıyorlar

Diyarbakır'da 11 ay önce faaliyete giren ve 40 personel ile günde 1,5 ton tatlı üreten Şehr-i Diyar Kadayıf ve Baklava, 35 ile sevkiyat yaparak ağızları tatlandırıyor.

Diyarbakır'da 11 ay önce faaliyete giren ve 40 personel ile günde 1,5 ton tatlı üreten Şehr-i Diyar Kadayıf ve Baklava, 35 ile sevkiyat yaparak ağızları tatlandırıyor.

Diyarbakır'da 2021 Nisan ayında faaliyete geçen ve 40 personel ile bacasız fabrika haline gelen Şehr-i Diyar Kadayıf ve Baklava, günde 1,5 ton üretim yaparak Türkiye genelinde 35 ile sevkiyata başladı. 15 çeşit tatlı ürünü ile fiyat politikasında yüzde 50 uyguna satış yaptıklarını ve sürekli satışın gerçekleşmesi için az kazanç çok üretim anlayışıyla yola çıktıklarını kaydeden kurucularından Süleyman Börü, Türkiye geneline açılmak için hedefleri olduklarını vurguladı.

"Yüzlerce insanı istihdam edecek projeler yapmak istiyoruz"

2021 Nisan ayından itibaren faaliyette bulunduklarını, kuruluşundan itibaren 11 aylık kısa sürede Türkiye'nin 35 iline ürün göndermeye başladıklarını ifade eden Börü, "Hem kadayıf hem de baklava ürünlerimiz var. Yerelde insanlarımızın ağızlarını tatlandırıp Türkiye genelinde ise uygun fiyata tatlı yedirme hedefiyle yola çıktık. Yaklaşık 40 personel istihdam ettirmekteyiz, bunu çok daha iyi noktalara çıkarıp yüzlerce insanı istihdam edecek projeler yapmak istiyoruz. Bu hedeflerimize Allah'ın izniyle emin adımlarla ilerliyoruz. Fiyat anlamında sektörde faaliyet gösteren firmaların yarısı fiyatına burada ürünlerimizi satıyoruz. Günlük 1,5 ton seviyelerinde üretim yapıyoruz, inşallah önümüzdeki zaman diliminde çok daha yukarılara çıkartacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'dan 11 ay önce yola çıktılar, 35 ile tatlı sevkiyatı yapıyorlar
Diyarbakır'dan 11 ay önce yola çıktılar, 35 ile tatlı sevkiyatı yapıyorlar
Diyarbakır'dan 11 ay önce yola çıktılar, 35 ile tatlı sevkiyatı yapıyorlar
Diyarbakır'dan 11 ay önce yola çıktılar, 35 ile tatlı sevkiyatı yapıyorlar
Diyarbakır'dan 11 ay önce yola çıktılar, 35 ile tatlı sevkiyatı yapıyorlar
Diyarbakır'dan 11 ay önce yola çıktılar, 35 ile tatlı sevkiyatı yapıyorlar
Diyarbakır'dan 11 ay önce yola çıktılar, 35 ile tatlı sevkiyatı yapıyorlar

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Diyarbakır, İstihdam, Türkiye, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'dan 11 ay önce yola çıktılar, 35 ile tatlı sevkiyatı yapıyorlar - Son Dakika


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