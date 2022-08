Diyarbakır'dan Kuveyt'e kuzu eti ihracatı

DİYARBAKIR - Tarım ve Orman Bakanlığı desteği, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği koordinesinde Diyarbakır'da besiciden alınan küçükbaş hayvanların kesimlerinin yapılmasıyla Kuveyt'e 10 tonluk et ihracatı yapıldı.

Diyarbakır'da Kurban Bayramında besicinin elinde kalan küçükbaş hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı desteği, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği koordinesinde dip fiyat 92 liradan alınarak bir et entegre firmasında kontrolleri yapıldıktan sonra kesimleri yapıldı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla ilk etapta Kuveyt'e 10 tonluk kuzu eti ihracı gerçekleştirildi.

Bir et entegre firması yönetim kurulu başkanı ve Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Ay, besicileri, üreticileri desteklemek amacıyla Diyarbakır'dan Kuveyt'e kuzu eti ihracatı yaptıklarını söyledi. 10 tonluk ihracatla hem ülkeye döviz kazandırmak hem de besicileri zarara düşürmeden bu işi devamlı hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Ay, "Biz, şu anda fazlasını gönderiyoruz. Şu anda kuzu karkas olarak toptan fiyatları 92 liradan aşağı olmayacak şekilde alımları yapıyoruz. İhraca bugün start verdik. Bu, Diyarbakır ekonomimiz için, besicilerimiz için büyük bir destektir. Fiyatlar yükselip dolayısıyla üreticilerimiz zarar etmeyecektir. Şu anda üreticilerimiz çok zor durumda. Bunu Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Damızlık Koyun ve Keçi Birliğimiz koordinasyonunda arkadaşlarımızı desteklemek amacıyla yapıyoruz" dedi.

"Et ve Süt kurumları 90 liradan alıyor, halka yüzde 25 indirimle satıyor"

Sürecin borsalarda başladığını belirten Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birliklerimize de kayıtlı üreticilerimiz var. Arkadaşlar, onları sıraya koymuşlar. Sırası gelenden çekip kesim yapacağız. Yıl sonuna kadar besicilerimizi rahatlatacak rakama ulaşacağız. Türkiye halkına, Diyarbakır halkına şunu demek istiyorum. Kuzu eti sağlıklıdır. Bunu tüketelim. Hem besicilerimize, hem üreticilerimize destek olalım. Fiyatı da uygundur. Şu anda Et ve Süt kurumlarımız bunun için kendi bütçelerinden yüzde 25 indirim, üreticilerimizden değil; 90 liradan alıyorlar ve yüzde 25 halkımıza sunuyorlar. Bir destektir, zarar etmemeleri için. Üretimin devamlı olabilmesi için."

"Hitap ettiğimiz yer Ortadoğu piyasasıdır"

Projenin ülke ve Diyarbakır için çok iyi bir şey olduğunu ifade eden Ay, "Buraya gelen hayvanlar önce canlı olarak veteriner hekim kontrolünde muayenesi yapılmaktadır. Muayenesi biten hayvan kesime sevk edilir. Burada kesildikten sonra 24 saat soğuk hava depolarında artı 0-2 dereceye kadar getirilir. Soğutucu klimalı araçlarımızla İstanbul Havalimanına sevk ediyoruz; oradan da uçakla sevkiyatı yapılmaktadır. Hitap ettiğimiz yer Ortadoğu piyasasıdır" diye konuştu.

"Bakanlığımızın başlattığı politika çok yerinde bir karar"

Diyarbakır Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdullah Çetinkaya ise Kurban Bayramından sonra satılmayan hayvanlar yetiştiricilerin elinde şiştiğini ve satılmadığını kaydetti. Bu yüzden bakanlığa müracaatlar ve başvurular olduğunu açıklayan Çetinkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Et ve Süt Kurumu olarak da bize böyle bir imkan tanıdılar bakanlık nezdinde. Etin karkası 80 liraya kadar düşmüştü. Et ve Süt Kurumu müdahalesiyle 92 liranın altında satılmaması konusunda mutabık olduk. Yetiştiriciyi korumazsak ülkemizde et sıkıntısı olacaktır. Bunları ayakta tutmak durumundayız. Bakanlığımızın başlattığı politika çok yerinde bir karar. Geç bile kalındı. Ama inşallah faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Şu anda kurbandan sonra besicilerin elinde tokluk kuzuların piyasadan çekilmesidir. Başlattığımız proje bu. Bunu temizlediğimiz zaman piyasada bir istikrar olacaktır."