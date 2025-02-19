Diyarbakır Eğil\'de Canlı Hayvan Pazarı Projesi Başladı

Ekonomi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde hayvancılık sektörünü destekleyecek canlı hayvan pazarı projesinin yapımına başlandı.

Eğil Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında, besicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir pazar alanı inşa edilecek. Belediye yetkilileri, projenin hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Tarım ve hayvancılıkla öne çıkan ilçede bu projenin bölgedeki ticareti canlandırması ve sektörün gelişimine katkı sunması bekleniyor. Yetkililer, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak pazarın hizmete açılacağını ifade etti. - DİYARBAKIR