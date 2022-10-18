Diyarbakır ekonomi haberleri | Diyarbakır'da 'Beyaz Altın' hasadı başladı, Vali Su ilk hasadı yaptı - Son Dakika
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Diyarbakır ekonomi haberleri | Diyarbakır'da 'Beyaz Altın' hasadı başladı, Vali Su ilk hasadı yaptı

18.10.2022 13:53

Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da 'Beyaz Altın' hasadı başladı, Vali Su ilk hasadı yaptıDİYARBAKIR Diyarbakır'da çiftçilerin yüzünü güldüren pamuk hasadı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun Bismil ilçesinde düzenlenen 'Tarla Günü Pamuk Hasadı' programına katılımıyla başladı.

Diyarbakır'da 'Beyaz Altın' hasadı başladı, Vali Su ilk hasadı yaptı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da çiftçilerin yüzünü güldüren pamuk hasadı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun Bismil ilçesinde düzenlenen 'Tarla Günü Pamuk Hasadı' programına katılımıyla başladı.

Bismil ilçesine bağlı Köseli Mahallesinde yetiştirilen pamuk hasadı programına katılan Vali Su, biçerdövere binip ilk hasadı gerçekleştirdi. Düzenlenen programda gazetecilere açıklama yapan Su, pamuk ekiminin Diyarbakır için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, çiftçilere bol kazançlar diledi.

2022 yılında 810 bin dekar alanda pamuk ekimi gerçekleştirildiğini söyleyen Vali Su, "Ekimde ilimizde geçen yıla göre yüzde 48'lik bir artış var. Pamuk hakikaten çok önemli bir ürünümüz. Bu ekimlerin arttırılması gayet güzel. Devletimiz ve hükümetimiz çiftçilerimize ciddi destekler sağlamakta. Geçen yıl 76 lira olan gübre ve mazot desteği bu yıl yüzde 280 artarak 271 TL'ye çıkarılmıştır. Bu seneki rekoltemiz tahminen 438 bin ton olarak bekleniyor. Tüm çiftçilerimize helalinden bol kazançlar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Hasadın ardından vali ve beraberindekiler, hasadı gerçekleşen tarlada çiftçilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

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Kaynak: İHA

Ali İhsan Su, Diyarbakır, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır ekonomi haberleri | Diyarbakır'da 'Beyaz Altın' hasadı başladı, Vali Su ilk hasadı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır ekonomi haberleri | Diyarbakır'da 'Beyaz Altın' hasadı başladı, Vali Su ilk hasadı yaptı - Son Dakika
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