Diyarbakır'ın marka yüzü Kadayıfçı Sıtkı Usta, Ramazan'a hazır - Son Dakika
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Diyarbakır'ın marka yüzü Kadayıfçı Sıtkı Usta, Ramazan'a hazır

01.04.2022 00:57
Diyarbakır'ın marka yüzü Kadayıfçı Sıtkı Usta, Ramazan'a hazır

Diyarbakır'da1968 yılından beri markalaşan, sağlıklı, doğal ve birbirinden lezzetli ürünler üreten, tatlı sektöründe dünyaca üne sahip Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta, Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı.

Diyarbakır'da1968 yılından beri markalaşan, sağlıklı, doğal ve birbirinden lezzetli ürünler üreten, tatlı sektöründe dünyaca üne sahip Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta, Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı.

İlk günkü heyecan ve şevkle, hep daha güzeli hedefleyerek ve ilklerin öncüsü olarak, bugünlere gelmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Sıtkı Altunbay, Ankara'da Çukurambar ve Diyarbakır'da, birçok farklı noktada hizmet sunmaya ve lezzet üretmeye devam ettiklerini söyledi. Ramazan ayı öncesi gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Altunbay, "Senelerden beridir, sektörün tecrübeli kadrosuyla ürettiğimiz, kadayıf, künefe, baklava, dondurma ve tüm diğer ürünlerimizde, kalite, hijyen, temizlik ve lezzet, olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor. Diyabet hastaları için yaptığımız özel tatlılarımız çok beğenildi. Böylelikle diyabet hastalarımız, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan, enfes tatlılarımızdan yiyebiliyorlar. Zaten firma olarak, imalatını yaptığımız tatlılarımızda, kesinlikle katkı maddesi kullanmıyoruz. Tüm çeşitlerimiz, doğal ve taze ürünlerden oluşmakta" dedi.

"Tatlılarımızda, glikoz, tatlandırıcı ve kimyasal bir malzeme kullanmıyoruz"

Kendi imalatları olan soğuk baklava, çikolatalı, beyaz çikolatalı, fıstıklı ve sade soğuk baklava çeşitlerinin de oldukça beğenilerek talep edilmekte olduğunu dile getiren Altunbay, "Soğuk baklavanın mucidi olan firmamız, patentiyle, tescilini de alarak, son derece temiz ve hijyenik ortamda, tamamen doğal ürünlerden hazırlanan kendine has soğuk baklava lezzetini, Ankara ve Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye ulaştırmaya devam etmekte. Soğuk baklavaya ilgi, her geçen gün artmakta. Vatandaşlarımız, iftar sonrası tatlı keyfini, Ankara ve Diyarbakır'da ki şubelerimizde yapabilecekleri gibi, isterlerse bir telefonla ev veya iş yerlerine de ulaştırabiliyoruz. Ankara ve Diyarbakır'da, online soğuk baklava siparişlerini aynı gün teslim etmekteyiz. Ankara ve Diyarbakır dışındaki online soğuk baklava siparişlerini ise, özel koruyucu ambalajımızla, otobüs veya Kargo'yla teslim etmekteyiz. Soğuk baklavaya kışın da rağbet, bir hayli var. Tatlılarımızda, glikoz tatlandırıcı ve kimyasal bir malzeme kullanmıyoruz. İşimizi severek, özenle ve azimle yaparak, bugünlere gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İşletmelerimizde, pandemi kuralları çerçevesinde hizmet sunuyor, temizlik ve hijyeni, işimizin bir parçası olarak görüyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır, Ramazan, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'ın marka yüzü Kadayıfçı Sıtkı Usta, Ramazan'a hazır - Son Dakika


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