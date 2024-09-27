Diyarbakır Tarımı Gelişiyor

Ekonomi

Diyarbakır'ın tarımı, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında toplantıda ele alındı.

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın tarım potansiyeline dikkat çekerek, "Bereketli topraklarımız ve su kaynaklarımızla tarımın başkenti olma yolundayız. GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla üretimde önemli gelişmeler kaydediyoruz" dedi.

Zorluoğlu, sulama projelerinin Kral Kızı, Dicle ve Silvan Barajları ile sulanabilir alanları artıracağını, tarım üretimini iki katına çıkararak çiftçilerin gelirini artıracağını vurguladı.

Hayvancılık alanında da potansiyelin geliştirilmesi için çalışmaların süreceğini belirten Zorluoğlu, hayvan ırklarının korunması ve yem üretimi konularında önemli adımlar atılacağını ifade etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, DSİ 10. Bölge Müdürü Zafer Akın, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Denli, Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Vural,Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil ile ilgili kurum müdürleri katıldı. - DİYARBAKIR