Diyarbakır Valisi Su, "2021 yılı içerisinde 127 bin 414 dekarda 376 bin 746 ton sebze üretimini gerçekleştirdik" - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Su, "2021 yılı içerisinde 127 bin 414 dekarda 376 bin 746 ton sebze üretimini gerçekleştirdik"

11.08.2022 13:44
Diyarbakır Valisi Su, "2021 yılı içerisinde 127 bin 414 dekarda 376 bin 746 ton sebze üretimini gerçekleştirdik"

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, adıyla dünya mutfaklarına lezzet katan kurutulmuş Diyarbakır domatesi üreticilerinin "Domates Hasadı ve Tarla Günü" etkinliğine katıldı.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, adıyla dünya mutfaklarına lezzet katan kurutulmuş Diyarbakır domatesi üreticilerinin "Domates Hasadı ve Tarla Günü" etkinliğine katıldı. Vali Su, "2021 yılı içerisinde 127 bin 414 dekarda 376 bin 746 ton sebze üretimini gerçekleştirdik" dedi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali İhsan Su, "Domates Hasadı Tarla Günü" etkinliğine katıldı. Vali Su, Karacadağ bölgesinde üretilerek dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen ve üretim aşamasında yüzlerce kişiye istihdam imkanı sağlayan kurutulmuş domates üreticileri ve çalışanlarını ziyaret etti. Pirinçlik mevkiinde üreticilerle bir araya gelen Vali Su, devam eden hasatta çalışan işçilerle domates topladı, kurutma alanını gezdi. Vali Su, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da tarım sektöründe önemli gelişmelerin yaşandığını söyledi.

"2021 yılında 376 bin 746 ton sebze üretimi gerçekleştirdik"

Kentte 127 bin 414 dekar alanda sebze yetiştirildiğini vurgulayan Vali Su, "İlimizde 2021 yılı içerisinde 127 bin 414 dekarda 376 bin 746 ton sebze üretimini gerçekleştirdik. Bu önemli bir rakam ilimiz açısından. İşte bu ürettiğimiz 376 bin küsur ton sebzenin 103 bin tonu domates arkadaşlar. Burada gördüğünüz bunun gibi toplam 30 bin 149 dekarda domates üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu domates üretimiyle ilgili alanlarda 2 binin üzerinde vatandaşımızı da istihdam ediyoruz. Bu gördüğünüz şu anda gezdiğimiz alan gibi alanlarımızda hem Bağlar ilçemizde hem Sur ilçemizde önemli bir potansiyelimiz var" dedi.

"Sözleşmeli tarım üretimi yapılıyor"

Çiftçilerin sözleşmeli tarım ile üretim yaptıklarına ifade eden Vali Su, şunları dile getirdi. Vali Su "Buralarda çiftçilerimiz sözleşmeli tarım uygulaması yapıyorlar. İşte burada bugün gezdiğimiz bahçede tarlada, çiftçimiz Manisa'dan bir iş insanımızla yine anlaşmış. Beraber sözleşmeli burada bu domates ekimini gerçekleştirip üretiyorlar. Kurutuyoruz ve başta İtalya olmak üzere ihracat yapıyoruz bu çok çok önemli. Hem ihracat olarak dışarıya ihracat yapıyoruz hem de bir kısmını da salça ve yine taze domates olarak da ülkemiz içinde de tüketime sunuyoruz" diye konuştu.

"Uygulamanın ilimiz genelinde daha da gelişmesi için çalışmalarımız devam edecek"

Sözleşmeli tarım uygulamasının il genelinde daha da gelişmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Vali Su, şöyle konuştu: "İnşallah her yıl bunu artırarak devam ettireceğiz. Bu ne demektir, ihracat demektir, istihdam demektir, daha çok üretim, ilimizin hem ülkemizin ihtiyacını hem de ihracatı gerçekleştirmek açısından çok çok önemli" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır Valisi Su, '2021 yılı içerisinde 127 bin 414 dekarda 376 bin 746 ton sebze üretimini gerçekleştirdik' - Son Dakika

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