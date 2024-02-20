Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Ramazan Ayı İçin Dar Gelirli Vatandaşlara Market Alışverişi Desteği Sağlayacak

Ekonomi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan ayı vesilesiyle ilçede bulunan dar gelirli 12 bin vatandaşa 4 bin TL market alışverişi desteğinde bulunacak.

Belediyeden yapılana açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere her ay "Sosyal Market" üzerinden düzenli olarak yapmış olduğu gıda, bebek bezi, giyim, temizlik ürünleri, kırtasiye malzemeleri gibi desteğini sürdürmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Vatandaşlarımızı her zaman olduğu gibi bu Ramazan ayında da en ince detayına kadar düşünmek, sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak ilerlemek bizim en büyük amacımız. Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli ailelerimizin bütün ihtiyaçlarına kulak vermeye çalışıyoruz. Onların bizlere ilettiği talepleri bizim için çok kıymetli. Sağ duyulu davranıp elimizden geldiğince bütün taleplere ve ihtiyaçlara hassas davranıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR