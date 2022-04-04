Doç. Dr. Atilla Çifter: ÜFE ve TÜFE arasındaki fark enflasyon ile mücadelede en büyük engel - Son Dakika
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Doç. Dr. Atilla Çifter: ÜFE ve TÜFE arasındaki fark enflasyon ile mücadelede en büyük engel

04.04.2022 11:32
Doç. Dr. Atilla Çifter: ÜFE ve TÜFE arasındaki fark enflasyon ile mücadelede en büyük engel

Doç. Dr. Atilla Çifter, ÜFE ve TÜFE arasındaki farkın yüzde 53,83'e ulaştığını ve bu farkın enflasyon ile mücadelede KDV indirimi aracının etkisi üzerindeki en büyük engel olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Atilla Çifter, ÜFE ve TÜFE arasındaki farkın yüzde 53,83'e ulaştığını ve bu farkın enflasyon ile mücadelede KDV indirimi aracının etkisi üzerindeki en büyük engel olduğunu ifade etti.

TÜİK mart ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'ni (TÜFE) yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ni (ÜFE) yüzde 9,19 olarak açıkladı. Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Atilla Çifter yaptığı değerlendirmede yıllık bazda ÜFE'nin yüzde 114,97'ye TÜFE'nin ise yüzde 61,14'e ulaştığına dikkat çekti. ÜFE'ye benzer şekilde geçen ay Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık bazda yüzde 106,13 arttığını hatırlatan Doç. Dr. Atilla Çifter, TÜFE üzerinde hem ÜFE hem YD-ÜFE hem de enerji fiyatlarının önemli baskı unsurları olmaya devam ettiğini belirtti.

"ENFLASYON ÖNCELİKLİ SORUN"

Diğer yandan Rusya ve Ukrayna tarım ürünlerine olan bağımlılığın da gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı. Atilla Çifter, "TÜFE gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 70,33 ile genel TÜFE'nin üzerinde. Yaz aylarında sınırlı gerileme dışında gıda grubunda artış devam edebilir. Enflasyon hem Türkiye hem de ABD ve AB dahil diğer ülkelerde öncelikli sorun olmaya devam ediyor" açıklamalarında bulundu.


Doç. Dr. Atilla Çifter: ÜFE ve TÜFE arasındaki fark enflasyon ile mücadelede en büyük engel
YORUMLAR
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Enflasyon yüzde 61,14 ile son 20 yılın en yüksek seviyesinde Enflasyon yüzde 61,14 ile son 20 yılın en yüksek seviyesinde Eskişehir'in yer aldığı bölgede TÜFE daha az arttı Eskişehir'in yer aldığı bölgede TÜFE daha az arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi, üretici fiyat endeksi, Enflasyon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Doç. Dr. Atilla Çifter: ÜFE ve TÜFE arasındaki fark enflasyon ile mücadelede en büyük engel - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doç. Dr. Atilla Çifter: ÜFE ve TÜFE arasındaki fark enflasyon ile mücadelede en büyük engel - Son Dakika
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