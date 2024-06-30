Doğa Koleji İzmir Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi, Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Doğa Koleji İzmir Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi, Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Doğa Koleji İzmir Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu Erkekler Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. İzmir Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi Genç Erkek Basketbol Takımı, grup maçlarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni mağlup ederek son 8 takım arasına kaldı. Çeyrek finalde Tayvan ile karşılaşacak olan Doğa Koleji, şampiyonluğu hedefliyor.

30.06.2024 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Erkekler Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Doğa Koleji İzmir Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi (Mavişehir 3 Kampüsü), adını çeyrek finale yazdırdı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz'a kadar devam edecek Çin'in Makao bölgesindeki şampiyonada mücadele eden İzmir Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi Genç Erkek Basketbol Takımı, son 8 takım arasına kaldı.

Grup maçlarının ilk gününde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni 89-44'lük skorla mağlup eden Doğa Koleji, Yunanistan'a ise 61-47 mağlup oldu. Bulgaristan'ı 89-47 yenen Doğa Koleji, çeyrek final öncesi son maçında ev sahibi Çin'i 64-55'lik skorla geçti. Doğa Koleji, çeyrek finalde Tayvan ile karşılaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, çeşitli takım sporlarında Doğa Koleji'nin 6 dünya şampiyonluğu, 54 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu belirtti.

Doğa Koleji sportif takımlarının, 2008 yılından bu yana ulusal ve uluslararası spor karşılaşmalarında Türkiye'yi ve okulu başarıyla temsil ettiğini kaydeden Alpözü, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin, dünyanın çeşitli yerlerinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri ve çeyrek finale yükselmeleri, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarının arkasında yer alan değerli öğretmenlerimize, antrenörlerimize, idarecilerimize ve öğrencilerimizin bu başarılarına büyük katkı ve destek sağlayan spor koordinatörlüğümüze gönülden teşekkür ediyoruz. Başarılarımızın devamını diliyor, sporun birleştirici ve motive edici gücüne inanıyoruz."

"Şampiyonluğu hedefliyoruz"

Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal ise Türkiye'yi dünya arenasında temsil etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "Mücadelemizden asla ödün vermeyerek ülkemize şampiyonluğu getirmeyi hedefliyoruz. Bu başarının arkasında kolektif emek ve dayanışma var. Öğrencilerimiz, azim ve kararlılıkla ilerlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Doğa Koleji, Mavişehir, Tayvan, Dünya, Çiğli, İzmir, Spor, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğa Koleji İzmir Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi, Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:30:34. #1.13#
SON DAKİKA: Doğa Koleji İzmir Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi, Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement