Doğa Koleji'nde 8. Yaratıcı Yazarlık Festivali
Doğa Koleji'nde 8. Yaratıcı Yazarlık Festivali

08.04.2026 14:35
Doğa Koleji, 'macera' temalı 8. Yaratıcı Yazarlık Festivali'ni düzenleyerek öğrencilere ilham verdi.

Doğa Koleji, gelenekselleşen Yaratıcı Yazarlık Festivali'nin 8'incisini düzenledi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji, çeyrek asırlık eğitim birikimini öğrencilerin üretim gücüyle buluşturmaya devam ediyor.

Kolej, bu yıl 8. kez düzenlediği Yaratıcı Yazarlık Festivali'nde edebiyat dünyasından isimlerle bir araya geldi. Antalya'da düzenlenen festival, "macera" temasıyla gerçekleştirildi.

Festival, yaratıcı düşünme, ifade becerisi ve edebi üretimi odağına alan kapsamlı içeriğiyle dikkati çekti. Festivalin içeriği, müfredatta yer alan atölye temelli öğrenme yaklaşımından beslenerek kurgulandı. Bu kapsamda kolej, festival süresince öğrencilerin aktif katılım sağladığı çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Festival kapsamında yazarlar Almıla Aydın, Ömür Kurt, Nilay Yılmaz, Koray Avcı Çakman, Eda Albayrak, Göktuğ Canbaba, Renan Özdemir ve Uğur Önver öğrencilerle bir araya geldi.

Yazarlar, kendi yazarlık yolculuklarını ve üretim süreçlerini paylaşırken, öğrencilerle birebir etkileşim kurarak onların yaratıcı yazarlık becerilerinin gelişimine katkı sağladı.

Festival, kolejin merkezi kalite standartları doğrultusunda yürüttüğü ve öğrencilerin akademik gelişimini üretim becerileriyle destekleyen uygulamalarının yansıması olarak öne çıkıyor.

Festivalde düzenlenen atölye çalışmalarında öğrenciler, kurgu oluşturma, karakter geliştirme, hikaye akışı kurma ve yaratıcı ifade teknikleri gibi başlıklarda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.

"Doğa Fark" dersleri kapsamında yürütülen "Yazma Atölyesi" de söz konusu sürecin parçası olarak öne çıkarken, festivalde gerçekleştirilen çalışmalar üretim deneyiminin devamı niteliğinde kurgulandı. Festival, sertifika töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA

Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
Galatasaray’ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Ata Demirer’den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
