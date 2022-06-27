Doğa Koleji öğrencileri Dünya Liseler Voleybol Şampiyonası'nda 3'üncü oldu - Son Dakika
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Doğa Koleji öğrencileri Dünya Liseler Voleybol Şampiyonası'nda 3'üncü oldu

27.06.2022 13:49
Doğa Koleji öğrencileri Dünya Liseler Voleybol Şampiyonası'nda 3'üncü oldu

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Brezilya'da düzenlenen Dünya Liseler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü Genç Kız Voleybol Takımı, 3'ncü oldu.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Brezilya'da düzenlenen Dünya Liseler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü Genç Kız Voleybol Takımı, 3'ncü oldu.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, ISF Dünya Liseler Voleybol Şampiyonası'nda Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü Genç Kız Voleybol Takımı, 3'üncü olarak Türkiye'yi temsil etti.

Şampiyona boyunca üstün performansı ile dikkat çeken takım sırasıyla, Brezilya, Hırvatistan, Arjantin ve Güney Kıbrıs Rum kesimini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Sırbistan'a kaybeden takım, üçüncülük maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek Türkiye'ye 3'üncülük getiren Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü, Türk bayrağını dünyada dalgalandırdı.

"Doğa Koleji sportif takımları, spor karşılaşmalarında ülkemizi temsil ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, okulun çeşitli takım sporlarında 6 dünya şampiyonluğu, 49 Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Doğa Koleji sportif takımları, 2008 yılından bu yana spor karşılaşmalarında ülkemizi ve okulumuzu temsil etmektedir. Öğrencilerimizi dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiği için tebrik ediyor, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize, antrenörlerimize, idarecilerimize ve onların bu başarılarına çok büyük katkısı ve desteği olan spor koordinatörlüğümüze teşekkür ediyoruz."

Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal da, "Doğa Koleji olarak spora verdiğimiz önem ve değerle ülkemizi dünyada her daim temsil etmeye, milli sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Balıkesir Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı 2. Lig'de Balıkesir Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı 2. Lig'de
Kaynak: AA

Doğa Koleji, voleybol, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğa Koleji öğrencileri Dünya Liseler Voleybol Şampiyonası'nda 3'üncü oldu - Son Dakika

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