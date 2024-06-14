Doğa Koleji Öğrencileri İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Düzenledi

Ekonomi

Doğa Koleji'nin 8. ve 12. sınıf öğrencileri için İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsünde mezuniyet töreni düzenlendi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, ??????"Doğa Harikaları Günü" adlı bayrak ve flama töreni, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Sahneye çıkarak diplomalarını alan öğrenciler, tören sonunda kep attı.

Çocukların heyecan ve mutluluğunu paylaşan veliler, öğretmenler ve kampüs yöneticileri de törende büyük gurur yaşadı.

Açıklamada törendeki konuşmalarına yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü ve Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ege Yazgan, Doğa Koleji'nin Can Eğitim Grubu çatısı altında olduklarını hatırlattı.

Yazgan, "Hayatınızın en anlamlı günlerinden birinde İstanbul Bilgi Üniversitesinde olduğunuz için çok mutluyuz. Üniversitemiz Doğa Koleji ile birlikte olmaktan ve belli insiyatifleri beraber yürütmekten son derece memnun. Bu işbirliği daha da derinleşerek her iki kuruma da faydalı olmaya devem edecektir. Tüm 8. sınıf öğrencilerine lise hayatlarında başarılar diliyor, 12. sınıf öğrencilerimizi tebrik ediyorum, yolunuz açık olsun." açıklamasında bulundu.

"Liseli olan öğrencilerimizin yeni başarılara birlikte imza atacağımıza inanıyorum"

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can da öğrencilerin Doğa Koleji'nde en yenilikçi eğitimleri aldıklarını, böylelikle kendilerini lise ve üniversite hayatına en iyi şekilde hazırladıklarının altını çizdi.

Can, "Tüm öğrencilere başarılar diliyor, ailelerimize çocuklarımıza verdiği bu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Doğa Koleji, mezunlarını sadece bir öğrenci olmaktan öte, bir aile üyesi kabul eder. Bu yepyeni yolculuk size yepyeni ufuklar açacak ve siz hep Doğa ağacımızın bir yaprağı olarak kalacaksınız. Liseli olan öğrencilerimizin yeni başarılara birlikte imza atacağımıza inanıyorum. Bu özel günün, öğrencilerimizin hayatlarında bir dönüm noktası olacağını biliyor, hepinize başarılı, mutlu bir eğitim hayatı, aile hayatı ve iş hayatı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü ise sınavlarını tamamlayan 12. sınıf öğrencilerine üniversite seçeceklerini değil kendilerine bir meslek seçeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Alacağınız lisans eğitimi hayatınızın ana hatlarını belirleyecek. Tercihinizi sadece aklınızla değil kalbinizle yapın. Hayatta denemekten asla vazgeçmeyin. Doğa Koleji lise hayatınızda çok güzel ilişkiler kurarak sosyal sermaye yarattınız. Bu sosyal sermayeyi yakanızdan eksik etmeyerek çevrenizdeki insanların yetkinlik ve niteliklerden faydalanmaya çalışın. 8. sınıf öğrencilerine hayal etmekten ve merakınızdan vazgeçmeyin. Hayatınızda hep bir sonraki adımı hayal edin. Sınav sonucunuz ne olursa olsun lise hayatınız, ne istediğinizi ve neye sahip olmak istediğinizi anlamak için size 4 yıl bir zaman veriyor. Bu zaman diliminde birçok projede yer alın. Doğa'da t-MBA modeli ile birçok proje üretiliyor, siz de bunu tecrübe edinin."