Doğa TALKS Konferansı'nın ikincisi gerçekleştirildi - Son Dakika

Doğa Koleji'nin düzenlediği Doğa TALKS Konferansı'nın ikincisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Girişimci Prof. Dr. Itır Erhart'ın "Gezegenden Ben Sorumluyum" sunumuyla Doğa Koleji Sarıyer kampüsünde gerçekleşti.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, konferansa Doğa Koleji ve Bilgi yöneticileri, Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Doğa ailesi ise konferansı çevrim içi olarak dinleme fırsatı buldu.

Açıklamada konferanstaki konuşmasına yer verilen Prof. Dr. Itır Erhart, bir kişinin tüm dünyayı değiştirebileceğini belirterek, "Gönüllülük, bağışçılık, aktivizm, sosyal girişimcilik ve küçük davranış değişiklikleri ile kendimiz dışında başka canlılar için bir şeyler yaparak gezegen için adım atabilir, kendimiz dışında diğer canlıların iyi olma haline katkı sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

BM tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na değinen Erhart, "Eğer sorunlara çözüm bulmazsak insan olarak bu gezegende devam etmemiz çok zor olacak. İklim krizi, denizlerde plastik kirliliği var ve sudaki yaşam bu yüzden tehlikede. Bu sebepten Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nda yer alan konulara bir yerinden tutunmamız gerekiyor. Devletler, şirketler yapsın değil, hepimiz bir şeyler yapmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Gezegen için adım atmak anlamlı yaşamlar sürmemizi sağlar"

Prof. Dr. Itır Erhart, hayvanlar üzerinde deney konusunda toplumda büyük bir farkındalık yaratan tavşan Ralph, denizlerden toplanan plastikler ile dönüştürülen 4Ocean bilezikler ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine işaret ederek, insanı en mutlu eden durumun, kendinden başka canlılar için bir şeyler yapmak olduğunu aktardı.

Erhart, şunları kaydetti:

"Bir sorun görüp bunu çözecek bir ürün geliştirerek sosyal girişimci olabilir ya da gönüllü olabilirsiniz. Bunları yapmadan da gezegen için harika bir insan olabilirsiniz. Farkında olmak, türetici olmak, atıkları kaynağından ayırmak, belki haftada bir gün et yememek, satın almadan 'alacağımız ürüne ihtiyacımız var mı' diye sormak, tek kullanımlık plastiklerden vazgeçmek, yaşadığımız alanları dönüştürmek, gezegen için adım atmak, anlamlı yaşamlar sürmemizi sağlar ve bizi gezegen için harika bir insan yapar."

Birçok sosyal sorumluluk projesi geliştiren ve katkı sağlayan Doğa Koleji öğrencilerinden gelen soruları yanıtlayan Erhart, onlara gönüllü, aktivist ve sosyal girişimci olabileceklerini, kendilerinden başka canlılar için yaptıkları veya yapılan çalışmaları anlatmaları gerektiğini ve anlattıkça birilerini ikna edebileceklerini, bilinçlendireceklerini aktardı.

"Biriniz, bir kişi dünyayı değiştirebilir"

Düzenli gönüllülüğe üniversite yıllarında İstanbul'un daha dezavantajlı bölgelerinde çocuklarla drama yaparak başladığını, kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye'de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumu Adım Adım'ın kurucu üyelerinden olduğunu belirten Erhart, "Kurulduğumuzda 6 kişiydik. Şimdi ise 100 bin kişiyiz. Biriniz, bir kişi dünyayı değiştirebilir." ifadesini kullandı.

Erhart, pandemi döneminde zarar gören tiyatrolar, sanatla ilgili projelerinin olduğunu aktararak, Afrika için daha çok iş yapmak istediğini, afetlerle ilgili, yangınlarda daha rahat yardım toplanması için blockzincir üzerinden bir kampanya üzerinde çalıştığını ve yaptıkları çalışmaların bir kısmını NFT'ye taşıyacaklarını bildirdi.

Öğrenciler, gezegen için faydalı bilgiler edindiklerini belirterek, Prof. Dr. Itır Erhart'ın deneyimlerinin ve yaptığı çalışmaların kendilerine yol gösterici olduğunu kaydetti. Erhart da öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu aktararak, tüm Doğa ailesine teşekkür etti.