Doğal Dut Pekmezi Ata Mirası - Son Dakika
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Doğal Dut Pekmezi Ata Mirası

Doğal Dut Pekmezi Ata Mirası
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Elif ve Mustafa Adıgüzel, geleneksel yöntemlerle doğal dut pekmezi üreterek aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Malatya'da yaşayan Elif ve Mustafa Adıgüzel çifti kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel yöntemlerle ürettikleri doğal dut pekmeziyle hem ata mirasını yaşatıyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan dut pekmezi, Türkiye'nin farklı illerinden ilgi görüyor.

Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan Adıgüzel çifti, yaz aylarının gelmesiyle birlikte başlayan pekmez mesaisinde sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar yoğun mesai harcıyor. Dutun dalından toplanmasından sofralara ulaşıncaya kadar geçen tüm süreç büyük bir titizlikle yürütülüyor. Pekmez üretiminin ilk aşamasında dutlar silkelenerek toplanıyor ve ezilerek şırası çıkarılıyor. Elde edilen şıra bakır kazanlarda uzun süre kaynatıldıktan sonra doğal yöntemlerle dinlenmeye bırakılıyor. Geçmişte kullanılan toprak mayalama yöntemini sağlık gerekçesiyle tercih etmediklerini belirten Elif Adıgüzel, günümüzde hiçbir katkı maddesi kullanmadan şıranın kendiliğinden durulmasını sağladıklarını söyledi. Dinlenen şıra daha sonra tepsilere alınarak damlarda yaklaşık üç gün boyunca güneş altında kıvamını alıyor. Koyulaşan dut pekmezi son kez tülbentten süzülerek soğutuluyor ve bidonlara doldurularak satışa hazır hale getiriliyor.

Yılda yaklaşık 150 ila 200 kilogram dut pekmezi ürettiklerini ifade eden Elif Adıgüzel, üretimin her aşamasında eşiyle birlikte çalıştıklarını belirterek, "Bu işi eşimle birlikte el ele, sırt sırta yapıyoruz. Geleneksel yöntemlerden vazgeçmeden tamamen doğal dut pekmezi üretiyoruz. Hem aile ekonomimize katkı sağlıyoruz hem de sağlıklı bir ürünü tüketiciyle buluşturuyoruz" dedi.

Ürettikleri dut pekmezinin Malatya'nın yanı sıra Türkiye'nin birçok iline gönderildiğini belirten Adıgüzel, yurt dışından talep gelmesi halinde ihracat yapabileceklerini söyledi. Bu yıl dut pekmezinin kilogramını 500 TL'den sattıklarını ifade eden Adıgüzel, "Pekmezimiz tamamen doğal ve katkısızdır. Yiyenlere şifa olsun inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mustafa Adıgüzel, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Dut Pekmezi Ata Mirası - Son Dakika

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