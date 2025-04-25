Doğal Gaz Fiyatı 12,5 Bin Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 587 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 624 bin 700 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 621 bin 250 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 587 lira 24 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 16 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 216 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 957 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 513 bin 825 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 918 bin 93 metreküp olarak kayıtlara geçti.