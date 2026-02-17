Doğal Gaz Fiyatı 14.561 Lira - Son Dakika
Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatı 14.561 Lira

17.02.2026 14:22
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14.561,56 lira, işlem hacmi 4,83 milyon lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 561 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 834 bin 368 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 737 bin 983 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 561 lira 56 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 337 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 289 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 833 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 180 milyon 617 bin 920 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 180 milyon 652 bin 839 metreküp olarak kayıtlara geçti.

