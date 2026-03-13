Doğal Gaz Fiyatı 14.964,71 Lira - Son Dakika
Doğal Gaz Fiyatı 14.964,71 Lira

13.03.2026 14:42
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14.964,71 lira, işlem hacmi ise 7,88 milyon lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 964 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 880 bin 667 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 973 bin 212 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 964 lira 71 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 529 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 712 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 216 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 224 milyon 499 bin 796 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 224 milyon 540 bin 849 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

